Voorbeschouwing: Wereldbeker Val di Sole 2022 – Sneeuwkoning Van der Poel?

De Wereldbeker Val di Sole zorgde vorig jaar – tijdens de eerste editie van de cross – meteen voor spektakel. In de Italiaanse sneeuw klopte Fem van Empel de ervaren Marianne Vos, goed voor haar eerste grote overwinning. Een goed uur later was het de beurt aan Wout van Aert, die zich tot sneeuwkoning kroonde met een knappe solo. Krijgen we dit jaar opnieuw zo’n mooie wedstrijden te zien? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het is nog maar de tweede editie van de veldrit in Val di Sole. Voor de editie van vorig jaar was er daar nog nooit gecrost. Ze hadden daar de voorbije jaren wel al een pak ervaring opgedaan met een aantal organisaties op het hoogste niveau, met als voorlopig hoogtepunt het WK mountainbike in de zomer van 2021. Nino Schurter en Evie Richards kroonden zich er toen tot wereldkampioen.

Het was tijdens een van hun events van de voorbije jaren dat Flanders Classics, dat de Wereldbeker veldrijden coördineert en op zoek is naar aantrekkelijke locaties in het buitenland, zijn oog liet vallen op het Italiaanse skigebied. Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel boog zich een drietal jaar geleden samen met ex-prof Filippo Pozzato over Val di Sole als mogelijke locatie voor een Wereldbeker.

Dat Val di Sole – naast ski- en langlaufgebied – zich meer en meer wil profileren als fietslocatie, speelde uiteraard een rol. En Flanders Classics én de UCI zien in deze sneeuwcross een opportuniteit en een eerste opstap naar een plekje op de Olympische Winterspelen van 2030.

De eerste editie van de cross in Val di Sole leverde al twee prachtige winnaars op. Bij de mannen kroonde Wout van Aert zich tot koning van de sneeuw door zijn concurrenten ruim achter zich te laten. Fem van Empel en Marianne Vos zorgden dan weer voor een van de mooiste crossen van het jaar. De twee vochten tot diep in de finale een duel uit. Het was Van Empel die Vos klopte – na een technisch foutje – en zo een toch wel historische zege boekte.

Laatste winnaars Val di Sole

Mannen

2021: Wout van Aert

Vrouwen

2021: Fem van Empel

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Val di Sole

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 59m27s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 49s

3. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 1m28s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m44s

5. Quinten Hermans (Tormans CX) op 2m15s

Uitslag vrouwen –Wereldbeker in Val di Sole

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 51m50s

2. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 6s

3. Maghalie Rochette (Specialized/Feedback Sports) op 11s

4. Eva Lechner (Fas Airport Services) op 23s

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 45s

Parcours

Het parcours van de cross in Val di Sole draait natuurlijk helemaal rond sneeuw. Het volledige parcours is bedekt onder een stevig laagje sneeuw, wat spectaculaire taferelen oplevert. Vorig jaar maakte quasi elke renner, zelfs Wout van Aert, een foutje op de gladde ondergrond. Dit jaar zal dat niet anders zijn.

Sergio Battistini, die verantwoordelijk is voor het parcours, legt uit wat er allemaal gebeurd is op de omloop. “In vergelijking met vorig jaar hebben we twee sneeuwheuvels gecreëerd waar de atleten overheen moeten rijden. Daarnaast zal de lus dichter bij het bos liggen, maar dat verandert quasi niks aan de hoogteverschillen. Het parcours is in het algemeen een nog uitdagender rondje geworden, eentje voor de echte specialisten”, aldus Battistini.

Wat houdt dat dan in? Specialist zijn in de sneeuw? “Als het hard is, is de sneeuw glad. Waar de sneeuw dan juist zachter is, is het alsof je op zand rijdt. Dat is een totaal andere uitdaging voor de atleten. We werken hard om een geweldige show te kunnen geven aan het publiek en we hopen dat de warmte van het publiek de wedstrijd naar een nog hoger niveau kan tillen.”

“Dit jaar zal het publiek zich ook gemakkelijker kunnen verplaatsen over het parcours”, gaf Battistini nog aan, die doelde op een aantal nieuwe oversteekplaatsen. Tot slot vat de Italiaan het parcours samen in een mooie zin. “Om dit parcours te bedwingen, heb je goede benen, adem en veel kracht nodig.”

Programma en info

Programma zaterdag 17 december 2022

13.00 uur: Elite vrouwen

14.30 uur: Elite mannen

Locatie

Laghetti di San Leonardo, 38029 Vermiglio TN.

Publieksinformatie

Tickets voor de cross in Val di Sole kan je hier kopen. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis binnen. Opgelet: je kan geen tickets kopen in Val di Sole zelf, alle tickets moeten online en op voorhand gekocht worden. Ook de kinderen tot twaalf jaar moeten zich registreren via de site.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Tussenstand Wereldbeker mannen (na Dublin)

1. Laurens Sweeck – 266 punten

2. Eli Iserbyt – 249 punten

3. Michael Vanthourenhout – 225 punten

4. Lars van der Haar – 205 punten

5. Niels Vandeputte – 148 punten

Tussenstand Wereldbeke vrouwen (na Dublin)

1. Fem van Empel – 330 punten

2. Puck Pieterse – 225 punten

3. Denise Betsema – 181 punten

4. Inge van der Heijden – 171 punten

5. Shirin van Anrooij – 159 punten

Favorieten mannen

Na Hulst, Boom en Antwerpen is het de beurt aan Val di Sole voor Mathieu van der Poel. De Nederlander won overtuigend in Hulst en in Antwerpen, in Boom deed hij niet mee voor de winst door een flinke valpartij. Het is voor Van der Poel de eerste keer dat hij zal crossen in Val di Sole, aangezien hij vorig jaar niet aan de start stond.

Dat moet echter geen probleem zijn. De renner van Alpecin-Deceuninck is technisch misschien wel de meest begaafde renner van het pak en beschikt ook over de nodige dosis lef, wat ook een belangrijke factor is in de Italiaanse sneeuw. Kortom: Van der Poel is dé favoriet.

Geen Wout van Aert en Tom Pidcock in Val di Sole. Daardoor kijken we al snel naar Michael Vanthourenhout, technisch gezien ook een van de betere renners. Vorig jaar was de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal bovendien op de afspraak in Trentino. Hij eindigde er als tweede, voor Pidcock. Eli Iserbyt reed er als vierde over de streep. De West-Vlaming reed vorig weekend ook een goede cross in Dublin, maar moest in de slotfase nog een aantal renners voor zich dulden. Is hij op de afspraak in Italië?

Wie dat de laatste weken altijd op de afspraak is, is Laurens Sweeck. In Ierland was hij ook de renner die nog enigszins in de buurt kon blijven van Van Aert. Battistini, die verantwoordelijk is voor het parcours, gaf ook aan dat crossen in de sneeuw af en toe lijkt op rijden in het zand. En wie aan zand denkt, denkt aan Sweeck. Bovendien is de veldrijder van Crelan-Fristads de leider in het klassement van de Wereldbeker, wat natuurlijk een extra motivatie is. Sweeck reed vorig jaar wel niet in Val di Sole.

Niels Vandeputte was vorig jaar ook meer dan in orde in de Italiaanse wereldbekermanche. De jonge crosser eindigde als zesde en was zeer dicht in de buurt van een notering in de top-5. De laatste weken verlopen misschien nét iets minder goed voor Vandeputte, maar hij zal met positieve herinneringen naar Italië kunnen trekken. Datzelfde geldt ook voor Zwitser Kevin Kuhn, die vorig jaar ook vlotjes in de top-10 eindigde. Als er iemand het vuur na aan de schenen kan leggen van Van der Poel en de Belgen, dan is hij het.

Een van de meest besproken renners van afgelopen weekend is Jens Adams. De crosser maakte de opmerkzame dubbel Essen-Dublin. Niet zomaar, hij werd tweede in de Belgische cross en zesde in de Ierse. Adams is de laatste weken echt sterk aan het rijden en is ondertussen meer dan een zekerheid in de top-10. Hij reed vorig jaar echter niet in Val di Sole, dus het is afwachten hoe hij zal presteren in de sneeuw. Nog een renner om naar uit te kijken: Gianni Vermeersch. De renner van Alpecin-Deceuninck maakt zijn rentree in het veld.

Tot slot noemen we nog een aantal outsiders. Aangezien het een Italiaanse cross is, benoemen we ook een paar thuisrijders. Zo mogen Gioele Bertolini en Filippo Fontana ons verrassen. Wie in principe ook in staat zijn om een top-10 te rijden: Toon Vandebosch, Corné van Kessel, Marcel Meisen en Timon Rüegg.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck

* Eli Iserbyt, Jens Adams, Kevin Kuhn

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

De cross in Val di Sole bij de vrouwen was vorig jaar mooier dan die bij de mannen. Althans, qua spanning toch. Fem van Empel verraste alles en iedereen door een duel te winnen tegen Marianne Vos. De toekomstige ploeggenoten, Van Empel trekt op 1 januari naar Jumbo-Visma, bleven tot in de slotronde samen, waar Vos uiteindelijk een foutje maakte. Van Empel bleef ijzig kalm en werkte het af. Die cross in onze gedachten, gecombineerd met het feit dat ze dit seizoen dé renster van het seizoen is, maakt haar zonder enige twijfel de topfavoriete.

Puck Pieterse is de renster die het dichtst in de buurt moet kunnen komen van Van Empel. Meer zelfs, ze kunnen zelfs samen gaan strijden om de zege. Dat deden ze afgelopen weekend nog in Dublin, waar de twee tot en met de laatste rechte lijn vochten om de overwinning. Pieterse is daarbovenop, net zoals Van der Poel, technisch heel goed en ze durft ook ontzettend veel met de fiets. Vorig jaar was ze nog niet top in Val di Sole, maar dit jaar zal ze er staan.

Na de twee rensters van 2002 richten we onze pijlen op Ceylin del Carmen Alvarado. Zij stond niet aan start van de wereldbekermanche in 2021. In principe beschikt Alvarado ook over een stevige portie technische vaardigheden, dus dat moet wel goed komen.

Wie vorig jaar zeer sterk was in Val di Sole: Maghalie Rochette. De Canadese werd destijds derde na een indrukwekkende inhaalrace. Vorig weekend reed ze in Essen haar eerste cross in België of Nederland dit seizoen, zonder al te veel succes. In een minder goed deelnemersveld werd ze zevende. Toch onthouden we haar prestatie van vorig jaar en zien we haar als een gevaarlijke outsider.

Silvia Persico is de Italiaanse hoop. Die hoop is ook gegrond, want Persico verloor dit veldritseizoen nog geen enkele cross. Belangrijke kanttekening: ze reed enkel wedstrijden in Italië, waar de tegenstand natuurlijk een pak minder is. De nummer drie van het WK veldrijden van afgelopen seizoen is werd vorig jaar tiende in de Wereldbeker in haar eigen land, wat ervoor zorgt dat we haar nog niet zien meedoen om de zege.

SD Worx-renster Blanka Kata Vas is ook moeilijk om in te schatten. De Hongaarse rijdt echt wel een goed seizoen, maar werd begin december opeens veertiende in Antwerpen. Kan zij zich tonen in de sneeuw? Wij denken van wel.

Door het ontbreken van een hoop toppers, denk aan Marianne Vos, Denise Betsema, Lucinda Brand en Annemarie Worst, komen er een aantal andere namen in aanmerking op een goede prestatie in Val di Sole. Zo verwachten wij een goede prestatie van de Franse Hélène Clauzel, die vorig jaar zesde werd, en de Luxemburgse Marie Schreiber. Laatstgenoemde werd nog knap vijfde in Dublin, al was het deelnemersveld daar ook niet om naar huis te schrijven.

Vallen verder nog buiten de sterren, maar verdienen ook om vernoemd te worden: de thuisrijdsters Sara Casasola en Eva Lechner. Lechner werd in 2021 zelfs nog vierde in Val di Sole, maar haar niveau is dit seizoen nog niet dát. Daarnaast mogen de Belgische fans hopen dat Laura Verdonschot en Alicia Franck iets neerzetten. Tot slot is er ook nog de Nederlandse Manon Bakker, die een quasi zekerheid is voor de top-10, en Kristyna Zemanova.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado

* Blanka Kata Vas, Silvia Persico, Marie Schreiber

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Het zou zaterdag wel eens een prachtige dag kunnen worden in Trentino. Weeronline verwacht namelijk koude temperaturen – wat had je gedacht? – maar ook een streepje zon. Echt blauwe lucht krijgen we in principe niet, want er worden ook wel wat wolken voorspeld. Regen of extra sneeuw moeten de renners en rensters niet verwachten op zaterdag.

De Wereldbeker in Italië is live te bekijken op het open kanaal van Telenet Play Sports. De uitzending start om 12.30 uur. Daarnaast is de koers ook te bekijken op Proximus Pickx, zij starten vijf minuten later, en Eurosport 1, die hun uitzending beginnen om 12.55 uur. Ook online kan je de sneeuwcross bekijken, aangezien Eurosport Player/GCN+ en NOS.nl met een stream komen. Deze streams starten rond 13.00 uur.