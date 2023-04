Mathieu van der Poel na Scheldeprijs: “Ben absoluut klaar voor Parijs-Roubaix”

Mathieu van der Poel reed woensdag met de Scheldeprijs nog een laatste (test)wedstrijd in aanloop naar Parijs-Roubaix. De Nederlander deed in de finale nog een zeer lange kopbeurt in dienst van Jasper Philipsen, die in Schoten naar de overwinning wist te sprinten. Dit leidde na afloop tot tevreden gezichten.

Van der Poel nam in de finale van de Scheldeprijs overigens niet de lead-out voor zijn rekening, wat hij bijvoorbeeld wel met succes deed in Tirreno-Adriatico. “Ik zag dat het er in de finale nerveus aan toe ging, mede omdat de koplopers nog bijgehaald moesten worden, dus wilde ik geen risico nemen”, is zijn uitleg in gesprek met Het Nieuwsblad. “Daarom besloot ik om de vroege beurten op mij te nemen en dat pakte goed uit.”

“Ik wilde absoluut geen risico nemen naar zondag toe, daarom dat ik me op twee kilometer van de meet op de kant zette.” Vervolgens was het aan Ramon Sinkeldam en Jonas Rickaert om sprintkopman Philipsen zo goed mogelijk te piloteren naar de streep. Philipsen slaagde er in een hectische sprint uiteindelijk in om als eerste over de streep te komen, voor Sam Welsford en Mark Cavendish. Van der Poel druppelde als 124e binnen in Schoten.

De winnaar van Milaan-San Remo had het na afloop over een geslaagde middag. “Het was absoluut de beste keuze om te starten. 200 km koers met een sterke ploeg is een betere voorbereiding dan een trainingsrit. Ik vond het gat tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix altijd moeilijk, dus deze woensdagkoers was ideaal. Mijn gevoel was vrij goed. Ik voelde me heel goed in koers. De ploeg deed het fantastisch en we zijn eigenlijk altijd uit de problemen gebleven. Ik ben absoluut klaar voor Parijs-Roubaix!”

Over ‘poepincident’: “Nog nooit meegemaakt”

De 111e editie van de Scheldeprijs was niet al te enerverend, al maakte Van der Poel onderweg nog wel iets opvallends mee. Een vogel poepte tijdens de wedstrijd namelijk op de helm van de renner van Alpecin-Deceuninck. Dat schreeuwde Van der Poel op ongeveer 100 kilometer van de finish naar de motor van Sporza. Met een doekje veegde Van der Poel, die er hard om kon lachen, vervolgens de poep weg.

“Ineens voelde ik dat er een vogel op mijn helm had gekakt. Mijn helm hing helemaal vol. Dit had ik nooit meegemaakt. Gelukkig was enkel mijn helm geraakt, anders moest ik na de koers nog douchen”, liet hij na de finish weten aan Het Laatste Nieuws.