Philipsen bedankt Van der Poel: “Enorm lange kopbeurt, dat kan enkel iemand als Mathieu”

Tien kilometer voor de finish meldde Mathieu van der Poel zich al op kop van het peloton en twee kilometer voor de meet stuurde hij weg. Het leidde tot een dankwoord van Jasper Philipsen, die het in de massasprint in Schoten afrondde. “Makkelijk is het nooit, maar de ploeg heeft het zo makkelijk mogelijk gemaakt”, vertelt de winnaar.

“Het was heel mooi om te zien dat we initiatief namen. Ik vond dat vrij ambitieus, maar we wisten het te halen tot op de streep”, aldus Philipsen in het flashinterview. “Mathieu deed een enorm lange beurt. Dat gaat enkel met iemand als Mathieu, en dan hadden we sterke gasten als Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam ook nog erbij. Zij maakten het vrij comfortabel in een hectisch peloton.”

Voor Philipsen is het zijn tweede overwinning in de Scheldeprijs. “Deze is Ssper belangrijk. Als sprinter is dit een van de wedstrijden van het jaar, dus deze schrijf ik wel hoog aan”, stelt hij.

Zondag gaan we bij Alpecin-Deceuninck Van der Poel en Philipsen allebei in actie zien in Parijs-Roubaix. Aan zijn eigen kansen denkt de sprinter niet. “Mathieu is in super goede doen en we gaan hem proberen naar de overwinning te leiden”, kijkt hij vooruit. “De ploeg gaat daar belangrijk bij zijn, dus we hopen met veel man in de finale te komen.”