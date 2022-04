Mathieu van der Poel na Ronde van Vlaanderen: “Ongelooflijk blij, heb hier heel hard voor gewerkt”

Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix bleef samen over met Tadej Pogačar, die hij in Oudenaarde van kop af aan het nakijken gaf. Na afloop vertelde de tweevoudig winnaar in het flashinterview hoe blij hij met zijn zege was.

De Nederlander speelde in de laatste rechte lijn hoogspel. Dylan van Baarle en Valentin Madouas sloten op 250 meter voor het einde aan. “Ze kwamen ineens heel snel van achteruit. Toen ben ik mijn sprint zelf maar aangegaan. Maar ik was een beetje verrast, omdat ik eigenlijk alleen maar met Tadej bezig was en niet meer met die twee anderen (Van Baarle en Madouas, red.). Zij kwamen ineens met heel veel snelheid van achteruit. Ik móest wel beginnen sprinten.”

Toch maakte de Sloveen onderweg indruk, ook op Van der Poel. “Het was vooral op de Oude Kwaremont en de Paterberg waar Tadej heel snel naar boven reed. Op de Pater stond ik zelfs op het punt van lossen. Daarna moest ik echt even bekomen. Ik denk niet dat ik daar ooit zo verzuurd ben boven gekomen. Ik stond echt op het randje van lossen. Maar ik wist dat ik me daarover moest heisen. Dan heb je altijd nog een stukje om te bekomen naar de finish, maar het heeft toch enorm veel zeer gedaan.”

Uiteindelijk reden Van der Poel en Pogacar gebroederlijk naar de finish. “Die situatie heb ik nu al drie jaar op rij gehad, dus ik wist ongeveer wel wat ik moest doen”, lacht MVDP. “Voor die sprint heb ik me nog een keer opgepept en alles op alles gezet om te winnen. Ik heb zo hard voor deze wedstrijd gewerkt. Het was lange tijd onzeker of ik überhaupt de klassiekers zou halen. Als je dan na Dwars Door Vlaanderen ook de Ronde van Vlaanderen kan winnen, echt ongelooflijk dat het gelukt is!”

Uiteindelijk strandde een zichtbaar ontdane en misnoegde Pogačar zelfs als vierde. “Het is zeker jammer dat Pogacar niet mee het podium op gaat”, vindt de Nederlander. “Misschien was hij wel de sterkste in koers vandaag. Hij heeft heel offensief gekoerst. Ik had hem het podium gegund, zelfs de zege als hij mij geklopt had. Het is misschien het voordeel van hier al een paar keer te moeten sprinten, dat ik kon winnen. Nu toewerken naar Parijs-Roubaix? Goh, ik ga eerst van deze genieten. Er zijn heel veel mensen die eraan bijgedragen hebben dat ik hier kon winnen, dus ik ga deze zege eerst met hen vieren.”