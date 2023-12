vrijdag 29 december 2023 om 16:26

Mathieu van der Poel na Loenhout al bezig met morgen: “Vanavond wat slaap inhalen”

Mathieu van der poel is in Loenhout gelukt wat hij tot nu toe in iedere cross deed, waar hij aan de start stond. Net als in Diegem wachtte de wereldkampioen tot halverwege de koers voor hij zijn demarrage plaatste. In korte tijd zette hij de concurrentie op flinke achterstand in Loenhout. “Zo’n ouderwetse moddercross doe ik graag”, aldus Van der poel na afloop.

Na de cross wordt Van der Poel in het flashinterview gevraagd of hij nog modder op rare plekken is tegengekomen. Lachend geeft de wereldkampioen aan dat die plekjes nog wel zullen blijven komen. Maar goed, over de cross: “Dit was een ouderwetse moddercross. Die doe ik graag. Ik had geen stuk in gedachte om te vertrekken. De groep bleef aanvankelijk te groot.”

Het was voor Van der Poel dan ook luxe dat ploegmaat Gianni Vermeersch terug wist te geraken in de voorhoede van de cross. “Ik wilde het wat uitdunnen. Het was dus goed dat Gianni terugkwam. Toch wilde ik er vandoor. In het wiel heb je minder controle. Dan zie je niet goed waar je rijdt. Toen ik alleen op kop kwam, kon ik mijn ding doen en ging het beter.”

Ten slotte blikt Van der Poel vooruit naar de komende crossen. Vanavond wordt het opladen voor de Wereldbeker in Hulst, die morgen al op het programma staat. “Ik ga op het gemakje wat eten en een massage doen. Dan is het daarna op tijd het bed in. Ik moet wat slaap inhalen na gisteren”, lacht van der Poel.