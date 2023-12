vrijdag 29 december 2023 om 15:59

Ook de modder kan oppermachtige Van der Poel niet afhouden van winst in Loenhout

Naast de concurrentie is het ook de modder en de regen vandaag niet gelukt om Mathieu van der Poel voor het eerst van winst te houden dit veldritseizoen. De heerser van het veldrijden op dit moment trok er, net als in Diegem, halverwege de koers weer vandoor. Hij kwam met een ruime voorsprong solo over de meet. Gianni Vermeersch en Ryan Kamp maakten het podium compleet.

In Loenhout draaide het bij de cross van de mannen om twee zaken: de modder en Mathieu van der Poel. Zonder naaste belagers als Eli Iserbyt, Wout van Aert en Tom Pidcock leek van tevoren niks de wereldkampioen in de weg te leggen om de winst te grijpen. Het parcours was echter verraderlijk. De diepe modder zou zelfs voor Mathieu een uitdaging kunnen vormen.

Chaotische start

Waar vooraf de grootste vraag was of Mathieu van der Poel direct de aanval zou kiezen, werd de start in Loenhout flink opgeschud door een grote valpartij op de startstrook. Meer dan de helft van het deelnemersveld moest in de remmen knijpen en kwam tot stilstand. De mannen op de eerste startrij, zoals Mathieu van der Poel, konden echter wel hun weg vervolgen. De cross werd niet stilgelegd.

🚵​🇧🇪​ | Voor het halve veld duurt de wedstrijd maar een paar seconden.. Een vervelendere start kan je je niet bedenken ❌​❌​ #ExactCross 📺​Veldrijden kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/6Qxp22fbt4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 29, 2023

Na één ronde werd duidelijk dat Van der Poel ook vandaag zich in de openingsfase gedeisd zou houden. De wereldkampioen kwam na deze ronde samen met zeven anderen mannen over de streep. Hierbij waren Felipe Orts, Toon Vandebosch, Timon Rüegg en Ryan Kamp enkele bekende namen.

Van der Poel controleert

De omstandigheden werden er in Loenhout intussen niet makkelijker op. Dit ondervond ook Toon Vandebosch in de diepe modder. De renner van Crelan-Corendon maakte een flinke schuiver en nam bijna MVDP mee in zijn val. De wereldkampioen manoeuvreerde zich keurig langs de Belg en kon zijn weg vervolgen.

In ronde drie wist Gianni Vermeersch, ploegmaat van Van der Poel, de aansluiting te vinden vooraan. Naast de mannen van Alpecin-Deceuninck waren Felipe Orts, Ryan Kamp en Timon Rüegg ook van de partij. Eventjes mocht Vermeersch een speldenprikje uitdelen, maar na drie rondes drukte Van der Poel het gaspedaal in.

Dominantie

Binnen een zeer kort tijdsbestek wist Mathieu de concurrentie op een achterstand van vijftien seconden te rijden. Zo werd de cross in Loenhout een kopie van de cross in Diegem. In de ronden die volgden kon het publiek genieten van de technische kwaliteiten van de wereldkampioen in de modder. Zijn zege zou niet meer in gevaar komen, waardoor hij ongeslagen blijft dit veldritseizoen.

In de strijd om de podiumplekken bleef het wel tot het einde spannend. Na de demarrage van Van der Poel bleven een drietal mannen in de achtervolging op de leider. Ryan Kamp, Felipe Orts en Gianni Vermeersch mochten uit gaan maken wie op het podium mocht stappen. Uiteindelijk bleek Gianni Vermeersch de sterkste te zijn van de achtervolgers. Felipe Orts moest genoegen nemen met de derde plek.

Top-5 Exact Cross Loenhout bij de mannen

1 Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 56m49s

2 Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) +38s

3 Felipe Orts (Teika-BH-Gsport) +39s

4 Ryan Kamp (Cyclocross Reds) +41s

5 Timon Rüegg (Swiss Racing Academy) +1m02s