zondag 21 januari 2024 om 15:17

Mathieu van der Poel moet achtervolgen na kettingprobleem in Wereldbeker Benidorm

Mathieu van der Poel moet in de Wereldbeker Benidorm meteen in de achtervolging. De wereldkampioen had binnen een minuut een probleem met zijn ketting en verloor daardoor veel plaatsen. Inmiddels is hij bezig aan een inhaalrace.

Van der Poel zat behoorlijk ver toen hij weer op de fiets stapte, maar haalde meteen de ene naar de andere renner in. Na één ronde reed hij alweer op positie zeventien. Hij had toen een achterstand van twaalf seconden op Joris Nieuwenhuis, die als eerste van een pelotonnetje renners was doorgekomen.