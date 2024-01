zondag 21 januari 2024 om 14:25

Mathieu van der Poel kwam op de fiets naar ’tricky’ cross in Benidorm: “Ga geen onnodige risico’s nemen”

Mathieu van der Poel rijdt zondag zijn eerste cross in twee weken: de Wereldbeker Benidorm. Een halve thuiswedstrijd voor MVDP, die in het Spaanse Moraira een tweede huis heeft en daar een groot deel van zijn winter doorbracht. “Het is zo’n 40 kilometer van hier, dus ik ben met de fiets gekomen”, zei hij voor de start tegen Het Nieuwsblad.

“Dan ben ik meteen opgewarmd”, legde Van der Poel uit. “Ik passeer hier regelmatig op training dus ik ken het hier goed. Er is altijd veel volk, dat is wel leuk.”

Het parcours is Benidorm is volgens Van der Poel wel wat ’tricky’, vanwege de vele bochten. “Ik ga geen onnodige risico’s nemen met het oog op het WK binnen twee weken. Ik heb hier de laatste dagen goed getraind met het oog op het wegseizoen, dus ik ben benieuwd hoe de benen gaan voelen.”

Twee dagen terug werd Van der Poel 29 jaar oud, maar een groot feest heeft hij niet gevierd. “We zijn gewoon rustig iets gaan eten”, aldus de wereldkampioen.