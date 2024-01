zaterdag 27 januari 2024 om 16:40

Mathieu van der Poel moest hard werken voor zege in Hamme: “Ontbrak me wat aan frisheid”

Video Mathieu van der Poel boekte zaterdag ‘gewoon’ weer een zege in het veld, maar werd in de X2O Trofee van Hamme toch flink uitgedaagd door Michael Vanthourenhout. “Ik heb de voorbije weken genoeg getraind in Spanje, maar voel dat het nog wat in de benen zit”, vertelde de wereldkampioen na afloop.

Van der Poel keek in het flashinterview terug op zijn cross, en op het duel met Europees kampioen Vanthourenhout. “Ik voel nog de vermoeidheid van de zware trainingen in Spanje, maar dat is niet erg. Dat hadden we van tevoren verwacht. Het was niet slecht, maar het ontbrak me wat aan frisheid.”

En hoe voelde de crosskoning zich op fysiek vlak? Had hij onderweg nog last van zijn schouder? “Ik voelde het nog wel een beetje tijdens de cross, maar het is geen hindernis. Ik voelde meer die zware trainingsweek nog in mijn benen, maar dat komt niet als een verrassing.”

Van der Poel hield zich in de eerste paar ronden nog afzijdig, maar besloot na goed 25 minuten voor het eerst zijn kaarten op tafel te gooien. In tegenstelling tot de voorbije weken, bleek nu één renner in staat om te volgen: Michael Vanthourenhout. “Michael is altijd iemand om rekening mee te houden. Hij was vorige week (in Zonnebeke en Benidorm, red.) al sterk en vandaag ook zeker in orde.”

“Voor mij was het zaak om gewoon mijn eigen ding te doen. Het is altijd leuk om ergens te winnen en dit is een plek waar ik ook graag kom crossen. Met name als het geregend heeft, is het hier altijd mooi om te koersen. Het is mooi om er weer eentje bij te hebben”, is Van der Poel in zijn nopjes.

Aanloop richting WK

Van der Poel is dus blij met zijn zege in Hamme, maar er telt voor hem maar één wedstrijd: het WK van volgende week in het Tsjechische Tábor. De Nederlander zal morgen nog in actie komen in de Wereldbeker van Hoogerheide, maar hoe ziet zijn verdere aanloop richting WK eruit? “Normaal gezien vlieg ik donderdag naar Tábor, maar volgende week is het zaak om frisheid op te doen. De week staat vooral in het teken van rust.”