Mathieu van der Poel minder goed dan verwacht: “Benen vallen beetje tegen”

Mathieu van der Poel is niet al te tevreden met zijn huidige vormpeil. De Nederlandse coureur heeft zich in Tirreno-Adriatico maar één keer kunnen laten zien, toen hij de lead-out verzorgde voor Jasper Philipsen. “Ik had gehoopt iets beter te zijn.”

“Ik moet eerlijk zijn dat de benen tot nu toe een beetje tegenvallen”, verklaart Van der Poel aan Het Laatste Nieuws voor de start van rit zes in Italië. “Ik had misschien verwacht iets beter te zijn. Ik denk wel dat deze week me beter maakt voor de doelen die komen. Ik heb Jasper (Philipsen, red.) een paar keer goed kunnen helpen, maar ik had voor mezelf gehoopt iets beter te zijn.”

Van der Poel: “Denk niet dat ik een rol zal spelen vandaag”

Minder goed dan verwacht, maar Van der Poel maakt zich nog geen zorgen. “Neen, dat niet. Ik heb uiteindelijk maar twee weken getraind na het WK veldrijden. Ik wist dat dat kort zou zijn en dat ik deze koersen nodig zou hebben om tot op de top van mijn kunnen te zijn.” Zaterdag wacht er een heuvelachtige etappe in Tirreno-Adriatico. Zal Van der Poel meedoen? “Ik denk niet dat ik een rol zal spelen.”

“Dat zal alleszins niet lukken met de benen van de afgelopen dagen”, gaat de renner van Alpecin-Deceuninck verder. “Vanuit het peloton zal het heel moeilijk zijn, dus zal het eerder vanuit de vroege vlucht moeten gebeuren. Meerdere renners zullen daar zo over denken, waardoor het lastig zal zijn om in de ontsnapping te geraken.”