Wout van Aert wil limieten opzoeken in zware rit: “Heb kansen om te winnen”

Wout van Aert staat gemotiveerd aan de start van de zesde etappe van Tirreno-Adriatico. De renner van Jumbo-Visma is een van de favorieten voor de zege in de heuvelachtige etappe. “Alles zal wel moeten meezitten”, geeft Van Aert mee.

Voor de camera van Sporza en HLN vertelt Van Aert hoe de lastige bergetappe van vrijdag verliep voor hem. “Het was wel oké. Het was een dag om door te komen voor mij. Mijn schaafwonden (na zijn val donderdag, red.) vallen ook goed mee”, aldus de Belgische coureur. “Zaterdag krijgen we een zeer zware etappe. Naar traditie is dit de rit die meer brokken maakt dan de bergritten zelf. Het is een goede dag om de limieten op te zoeken.”

“Het zijn steile muurtjes, er zijn kasseien en we moeten veel draaien en keren. Ik verwacht een heel lange en zware finale”, voorspelt Van Aert. “Het is een rit die me ligt, ik heb kansen om te winnen. Alles zal wel moeten meezitten.” Jumbo-Visma staat momenteel ook aan de leiding in het algemeen klassement. Zal Van Aert dan ook moeten knechten voor Primoz Roglic? “Het klassement is ook belangrijk om binnen te halen, maar het is eerst en vooral zaak voor mij om erbij te zitten in de finale.”

