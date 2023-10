vrijdag 27 oktober 2023 om 18:34

Mathieu van der Poel maakt zich op voor clash met Juan Ayuso en Marc Soler

Mathieu van der Poel komt aanstaand weekend in actie in het Madrid Criterium. De renner van Alpecin-Deceuninck zal in Madrid nog een laatste wegkoers in 2023 rijden. Voor Van der Poel is het zijn eerste weg- en profkoers op Spaanse bodem.

Voor Van der Poel is het al even geleden dat hij aan de start stond van een wedstrijd. Een goede maand geleden, op 19 september om precies te zijn, reed de wereldkampioen de SUPER 8 Classic. Met succes, want Van der Poel won die eendagswedstrijd in Vlaams-Brabant.

Aanstaande zondag zal Van der Poel dus deelnemen aan het Madrid Criterium. Voor de start zal de Nederlander ook nog tijd maken om handtekeningen uit de delen. Daarna zal hij op de fiets kruipen voor een wedstrijd van 25 rondjes rond de Calle Gran Via. Naast Van der Poel zullen ook onder meer Juan Ayuso, Marc Soler, Carlos Verona en Luis Léon Sánchez aan de start verschijnen.