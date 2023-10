donderdag 19 oktober 2023 om 14:13

Mathieu van der Poel nog te zien in een wegwedstrijd in 2023

Voordat Mathieu van der Poel het veld induikt, zal hij dit jaar nog eenmaal in actie komen op de weg. De wereldkampioen staat zondag 29 oktober namelijk aan de start van het Madrid Criterium. Dat maakte hijzelf (in vloeiend Spaans) bekend via een videoboodschap op de sociale media van de organisatie.

Nadat Van der Poel op 8 augustus wereldkampioen werd in Glasgow, reed hij nog vier eendaagsen op de weg. De Super 8 Classic, die MVDP won, leek zijn laatste koers van 2023 te worden. Nu blijkt dat hij dus ook nog het Madrid Criterium zal betwisten. Opvallend: als prof nam Van der Poel nog niet eerder deel aan een wegkoers in Spanje.

In Madrid zal Van der Poel onder anderen thuisrijders Juan Ayuso, Omar Fraile en Marc Soler treffen. Vorig jaar was Tadej Pogacar de grote blikvanger.