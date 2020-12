Mathieu van der Poel maakt ook opwachting in Wereldbeker Hulst

Komende zondag staat in Hulst de enige Nederlandse wereldbekermanche van het veldritseizoen op het programma. Mathieu van der Poel twijfelde lange tijd over deelname aan de cross in Zeeland, maar KNWU-bondscoach Gerben de Knegt kan 3 januari op de wereldkampioen rekenen.

Mathieu van der Poel zal op het vernieuwde parcours de mannenselectie aanvoeren. Hij start niet alleen om te winnen, hij doet dat ook met het oog op een goede startpositie op het wereldkampioenschap. “Bovendien verwacht ik dat hij er bijzonder gebrand op zal zijn om te winnen na zijn tweede plek in Dendermonde”, zegt de bondscoach.

“Bij de vrouwen zijn alle toppers present en kan De Knegt ook beschikken over topmountainbikester Anne Tauber. “Anne schaatst normaal in de winter, maar daar zijn nu weinig mogelijkheden toe. Daarom hebben we de afgelopen weken tijd besteed aan veldrittraining. Dat leidde tot een top tien-klassering in Heusden-Zolder zaterdag, vandaar dat ik haar ook een kans wil geven in een wereldbekercross.”

De Knegt ziet de gevestigde namen de afgelopen weken bevestigen, maar ook de jeugd nadrukkelijk op de deur kloppen. “Zondag reed Pim Ronhaar sterk met een achtste plaats in Dendermonde, waar Ryan Kamp eigenlijk al de hele winter bevestigt. Zij grijpen echt hun kans om zich te tonen tussen de wereldtop bij de elite.”

“Bij de vrouwen zien we de jonge rensters ook goed presteren. Fem van Empel was zondag zeer indrukwekkend. Op een dergelijk zwaar parcours zo’n slotronde rijden en vierde worden, is echt heel knap”, besluit De Knegt.

Selectie elite-mannen

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. Corné van Kessel

4. Ryan Kamp

5. Joris Nieuwenhuis

6. David van der Poel

7. Stan Godrie

8. Maik van der Heijden

9. Mees Hendrikx

10. Pim Ronhaar

11. Tim van Dijke

12. Luke Verburg Selectie elite-vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst

3. Lucinda Brand

4. Yara Kastelijn

5. Denise Betsema

6. Manon Bakker

7. Inge van der Heijden

8. Aniek van Alphen

9. Puck Pieterse

10. Fem van Empel

11. Sophie de Boer

12. Marianne Vos

13. Anne Tauber