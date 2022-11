Mathieu van der Poel klaar voor eerste cross: “Ik heb de conditie om te winnen”

Interview

Mathieu van der Poel begint aanstaande zondag aan zijn veldritseizoen. De renner van Alpecin-Deceuninck reed vorig jaar maar twee crossen door zijn rugblessure, maar zal er deze winter gewoon weer staan voor een drukke programma. “Ik heb veel zin om te crossen, het kriebelt.”

Van der Poel beantwoordde alle vragen op een zeer rustige manier. De 27-jarige renner oogde zeer ontspannen, maar gooide er wel meteen een knaller uit. “Ik denk dat ik de conditie heb om te winnen.” Er volgde meteen wat nuance, maar de honger is er duidelijk. “Er zullen zondag ook andere factoren meespelen, zoals de startpositie, maar ik voel me klaar voor het seizoen.” Die startpositie kan zondag wel een probleem zijn in Hulst, een parcours dat eerder snel is. “Het is er moeilijk om veel in te halen”, vertelde Van der Poel onder meer aan WielerFlits.

Waar Wout van Aert de verwachtingen nog tempert voor zijn rentree in het veld, spreekt Van der Poel zich duidelijker uit. “Goh, je ziet dat Tom Pidcock in zijn tweede cross al meteen strijdt voor de zege. Ik kan me ook niet voorstellen dat Van Aert er niet meteen gaat meedoen voor de overwinning. Aan de andere kant blijft crossen wel iets aparts.”

Gewijzigd plan

Midden oktober reed Van der Poel zijn laatste wedstrijd. Dat was geen wegwedstrijd, maar de Serenissima Gravel. “Eigenlijk ging ik door die wedstrijd en het WK Gravel nog later aan het veldritseizoen beginnen, maar ik voelde me klaar om te crossen. Anders had ik ook gewoon heel lang zonder competitie gezeten. Het voelt bijna alsof het twee jaar geleden is, door die rugproblemen van vorig jaar.” Veel crosstrainingen deed de ex-wereldkampioen veldrijden nog niet, maar hij heeft zich duidelijk wel al geamuseerd op de crossfiets. “Ik ben hongerig. Ik koers ook gewoon heel graag.”

De goesting om te crossen is duidelijk te zien bij Van der Poel. Het seizoen staat bij hem, net zoals bij Wout van Aert, overigens helemaal in het teken van het WK in Hoogerheide. “Voor mij is het logisch dat als je zo laat pas het veld induikt, je geen doel hebt buiten het WK. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik voor de rest geen crossen wil winnen, maar het WK is ook gewoon prestige. Zeker omdat het in Hoogerheide is, wat het specialer maakt voor mij.”

“Rug blijft een werkpunt, maar het gaat goed”

Van der Poel reed overigens al eens een WK in Hoogerheide, in 2014 werd hij er derde bij de beloften. De winnaar toen? Van Aert. “Dat was geen succes toen, ik kwam voor meer.” Het veldritseizoen 2021-2022 was ook geen succes voor de winnaar van de laatste Ronde van Vlaanderen. Zijn rugblessure dwong hem ertoe om na zijn tweede cross het seizoen al af te sluiten. Zal de rug het nu wel houden? “Mijn rug blijft een werkpunt. Het is misschien hetgeen wat me het meeste zorgen baart voor de winter. Tot nu ben ik echter heel tevreden over de rug. Tijdens de trainingen heb ik zo goed als geen last, vorig jaar was dat wel het geval.”

“Ik heb er hard aan gewerkt, dus ik hoop dat de rug het houdt”, aldus de crosser. Een ander item op de persconferentie was het moeilijke WK van Van der Poel in Australië en de storm waar hij in terechtkwam. Van der Poel zelf was daar duidelijk over. “Dat was een spijtig voorval. Ik heb me er echter heel snel over kunnen zetten. Het enige wat ik erover wil zeggen is dat er twee kanten aan het verhaal zitten en dat mijn verhaal helemaal ander is dan er daar verteld is.” Klare taal van Van der Poel, die duidelijk niet meer bezig is met die moeilijke dagen in Australië.

Vorig jaar was er natuurlijk ook die mindere Tour de France. Van der Poel kwam er niet aan te pas en gaf vroegtijdig op. “De precieze oorzaak daarvoor weet ik niet echt. Het is een combinatie van een aantal dingen. Ik had nog nooit een grote ronde uitgereden (de Giro in 2022, red.) en achteraf voelde ik me nog niet zo heel goed. Ik wist gewoon niet goed wat ik toen moest verwachten, dus ben ik toch op hoogtestage gegaan. De opeenstapeling van die dingen heeft er volgens mij voor gezorgd dat ik toch niet zo goed was.”

Duidelijke ambitie: “Moet starten om te winnen”

Twee grote rondes rijden, is niet iets wat Van der Poel in de toekomst snel nog zal doen. “Ik zeg nooit nooit, maar volgend jaar zal ik me focussen op de Tour, ik wil die tot een goed einde brengen. Of dat vaststaat? Normaal gezien wel ja.” Er is bij Van der Poel duidelijk ambitie om volgend wegseizoen weer top te zijn. “Afgelopen seizoen was zeker niet slecht, maar ik zou uiteraard liever terug gaan naar paar jaar terug. Toen kon ik op een goede conditie voortbouwen en zelfs de weg en het mountainbiken combineren.”

Voordat die wegcampagne op het menu staat, is er natuurlijk het veldritseizoen. Is het winnen daar dan misschien minder belangrijk? “Nee. Als ik start, dan wil ik winnen. Dat was vroeger zo en is nu ook nog het doel. Crossen is niet meer mijn hoofdbezigheid, maar het is wel de bedoeling om te winnen. Ik vind trouwens niet dat wij (Pidcock, Van Aert en Van der Poel zelf, red.) mogen starten met de ambitie om er gewoon in te komen. Als wij crossen, moeten we de ambitie hebben om te winnen.”