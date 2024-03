donderdag 14 maart 2024 om 19:30

Mathieu van der Poel ondanks ‘vraagtekens’ klaar voor Milaan-San Remo: “Heel hard getraind in Spanje”

Mathieu van der Poel is dé topfavoriet voor Milaan-San Remo. De wereldkampioen, die La Primavera vorig jaar op zijn naam schreef, rijdt zaterdag zijn eerste wedstrijd van 2024. Toch lijkt de vorm er al te zijn. “Ik voel me echt wel goed”, citeert Het Laatste Nieuws de 29-jarige renner.

“Ik heb heel hard getraind in Spanje, maar ik heb wel een paar races nodig om echt tot mijn topniveau te komen”, vervolgde MVDP, die zijn seizoen in 2022 ook al eens begon met Milaan-San Remo. Toen kwam hij terug van een rugblessure en werd La Primavera pas kort van tevoren toegevoegd aan zijn programma.

“Het verschil met twee jaar geleden was dat we nu wisten dat dit mijn eerste wedstrijd zou worden. Daarom hebben we echt wel zwaar getraind, om hier al zo goed mogelijk te zijn. Maar hoe goed je zal zijn, weet je pas tijdens de koers. Er zijn dus wel wat vraagtekens, al heb ik wel alles kunnen doen dat ik wilde. Dus ik voel me klaar.”

Weinig tactiek

Van der Poel verwacht een vergelijkbaar koersverloop als vorig jaar. “Pogacar is duidelijk al goed in vorm en hij beseft dat hij de koers hard moet maken. Ik verwacht een snelle beklimming van de Cipressa voor de Poggio. Mijn tactiek? Volgen”, lachte hij. “Nee, eigenlijk komt er bij deze race niet zoveel tactiek kijken. Normaal gebeurt alles op de Poggio. Het wordt belangrijk om goed gepositioneerd te zitten op de Cipressa, nadien natuurlijk ook op de Poggio en daar zullen de benen spreken.”

Het wordt zaterdag ook vooral zaak om Pogacar niet uit het oog te verliezen. “Ik zal niet verbaasd zijn als hij zaterdag wegrijdt op de Poggio, maar tegelijk weet iedereen dat hij het daar wil doen. Het wordt niet makkelijk, maar als je beter bent dan de anderen dan is het wel mogelijk volgens mij.”

Van der Poel denkt wel dat hij een voordeel heeft ten opzichte van veel concurrenten. “Voor mij wordt het misschien iets makkelijker koersen zaterdag, omdat ik de koers al eens gewonnen heb. Je kan toch iets meer gokken of iets afwachtender koersen, omdat de druk wat minder is. Misschien is dat wel een voordeel. Milaan-San Remo is misschien wel het moeilijkste Monument om te winnen.”

Jasper Philipsen

Alpecin-Deceuninck beschikt naast Van der Poel ook nog over Jasper Philipsen. Wat mogen we van de sprinter verwachten? “Hij krijgt zeker wel een vrije rol. Jasper zal vooral moeten zien hoe hij zich voelt en of hij de Poggio zal kunnen overleven in een groep die misschien kan terugkeren of kan sprinten voor de overwinning.”

“Of er een scenario is dat ik de lead-out doe? Dat zullen we dan zeker wel bespreken. We hebben al genoeg samen gekoerst om ook eerlijk te zijn over onze benen en een sprint na Sanremo is niet hetzelfde als een sprint in de Tour. We moeten gewoon duidelijk en eerlijk zijn.”

Rest van voorjaar

Na Milaan-San Remo zal Van der Poel zijn voorjaar vervolgen met de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daarna volgen nog de Amstel Gold Race en (mogelijk) Luik-Bastenaken-Luik. “Ik rijd niet zo heel veel races dit voorjaar, dus het zijn allemaal doelen. Maar ik verwacht dat ik op m’n best zal zijn in de Ronde. Daar mik ik ook op met de ploeg. Maar ik ben ook benieuwd naar wat ik kan doen in de E3 en Gent-Wevelgem.”

In het voorjaar zal MVDP niet alleen moeten strijden met Pogacar, maar komt hij ook Wout van Aert en Remco Evenepoel tegen. Dat kan grote duels opleveren. “Welke ik het meest vrees? Geen enkele. De Ronde en Roubaix zijn sowieso de koersen die me het beste liggen. Een koers als Luik is natuurlijk moeilijker voor mij, zeker met mannen als Pogacar en Evenepoel aan de start. Maar het is het proberen waard, I guess. Elke race moet gereden worden en je weet maar nooit.”