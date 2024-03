donderdag 14 maart 2024 om 13:40

Mathieu van der Poel en co verkennen finale Milaan-San Remo

Overzicht We hebben er even op moeten wachten, maar Mathieu van der Poel begint zaterdag in Milaan-San Remo dan eindelijk aan zijn wegseizoen. De wereldkampioen hoopt er zijn titel te prolongeren en besloot vandaag weer eens de Cipressa en Poggio te verkennen.

Van der Poel verbleef de voorbije weken in Spanje, waar hij sinds enkele jaren een uitvalsbasis heeft, om er zich tot in de puntjes voor te bereiden op zijn voorjaarscampagne. De 29-jarige Nederlander vertoeft inmiddels met de ploeg in Italië, in de buurt van San Remo, en dus had hij vandaag de tijd om het parcours van Milaan-San Remo te verkennen.

Van der Poel reed samen met onder meer Jasper Philipsen, Gianni Vermeersch en Søren Kragh Andersen de Cipressa en de Poggio omhoog, de twee belangrijkste scherprechters in de Italiaanse klassieker.









"

Van der Poel is zaterdag groot favoriet om zichzelf op te volgen als winnaar in Milaan-San Remo. In tegenstelling tot vorig jaar kwam de wereldkampioen dit seizoen nog niet in actie op de weg. Het gebrek aan koersritme speelde hem in het verleden niet altijd parten.

Dat Van der Poel zonder competitie in de benen aan de start komt van het eerste monument is zelfs geen uitzondering. Dat deed hij ook twee jaar geleden. Toen was hij net hersteld van een rugblessure, reed die winter daardoor amper één veldrit uit, maar stond hij wel meteen op het podium (3e) van Milaan-San Remo.

Van der Poel zal na Milaan-San Remo ook nog de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race en (normaal gesproken) Luik-Bastenaken-Luik betwisten.