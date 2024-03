Alpecin-Deceuninck presenteert ploeg rond topfavoriet Mathieu van der Poel voor Milaan-San Remo

Alpecin-Deceuninck heeft de selectie voor Milaan-San Remo bekendgemaakt. Mathieu van der Poel is zaterdag uiteraard de uitgesproken kopman van de Belgische formatie. Maar met Søren Kragh Andersen en vooral Jasper Philipsen heeft het team nog twee kaarten om te spelen.

Naast Van der Poel, Kragh Andersen en Philipsen, beschikt de ploeg ook nog over beloftenwereldkampioen Axel Laurance, Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch.

Almost time for the first monument of the season. Two more sleeps until @Milano_Sanremo! We are excited for the return of world champion @mathieuvdpoel 🌈

This is our lineup, with obviously Mathieu as the outspoken leader, surrounded by six strong teammates#alpecindeceuninck pic.twitter.com/7RkP67jWi0

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) March 14, 2024