Mathieu van der Poel kent ploeggenoten voor Ronde van Vlaanderen

Alpecin-Fenix heeft zijn ploeg voor de komende Ronde van Vlaanderen gecommuniceerd. Mathieu van der Poel is uiteraard de uitgesproken kopman binnen de ploeg. De winnaar van vorig jaar kan rekenen op steun van onder meer Gianni Vermeersch en Dries De Bondt.

Van der Poel wist dit voorjaar al vier wedstrijden te winnen. Het begon met een etappezege in de UAE Tour, gevolgd door winst in Strade Bianche en twee ritoverwinningen in Tirreno-Adriatico. In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen werd de Nederlandse kampioen ook nog vijfde in Milaan-San Remo en derde in de E3 Saxo Bank Classic.

Afgelopen woensdag beleefde hij een mindere dag in Dwars door Vlaanderen, maar Van der Poel maakt zich geen zorgen richting de Vlaamse Hoogmis. “Ik kan zoiets ondertussen wel plaatsen. Waarom zou mijn mindere presteren een voorbode zijn voor zondag? Ik had de benen niet, maar daar trek ik geen conclusies uit voor Vlaanderen”, zo klonk het na Dwars door Vlaanderen.

Van der Poel, die na de Ronde van Vlaanderen een rustperiode zal inlassen, rekent zondag op De Bondt, Vermeersch, Jonas Rickaert, debutant Oscar Riesebeek, Silvan Dillier en Otto Vergaerde. Vermeersch mag na goede prestaties in de E3 Classic (9e) en Gent-Wevelgem (10e) misschien wel dromen van een mooie ereplaats in Vlaanderens Mooiste.

Selectie Alpecin-Fenix voor Ronde van Vlaanderen (4 april)

Dries De Bondt

Silvan Dillier

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek

Otto Vergaerde

Gianni Vermeersch