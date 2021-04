Geen Amstel Gold Race voor Van der Poel: “De riem gaat er even af”

Mathieu van der Poel zal dit jaar niet aan de start staan van de Amstel Gold Race, ook niet nu Parijs-Roubaix is verplaatst naar het eerste weekend van oktober. Dat laat sportief manager Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix weten aan Het Nieuwsblad.

Donderdag werd duidelijk dat Parijs-Roubaix, een klassieker waar Van der Poel zijn zinnen op heeft gezet, definitief niet zal doorgaan op zondag 11 april. De huidige coronamaatregelen in Noord-Frankrijk maken het onmogelijk om de ‘Hel van het Noorden’ te verrijden. De wedstrijden voor mannen en vrouwen zijn verplaatst naar zaterdag 2 en zondag 3 oktober.

Wout van Aert was aanvankelijk van plan om een korte rustpauze in te lassen na Parijs-Roubaix. Nu de kasseiklassieker is verplaatst naar het eerste weekend van oktober, heeft de renner besloten om zijn voorjaar nog wat te verlengen met de Brabantse Pijl (14 april) en de Amstel Gold Race van 18 april.

Mountainbiken

Van der Poel volgt het voorbeeld van zijn grote rivaal niet en kiest na de Ronde van Vlaanderen voor een korte rustperiode, aangezien hij over twee maanden zal beginnen aan zijn mountainbikecampagne. “Dat is toch nu nog altijd de bedoeling”, aldus Christoph Roodhooft. “De riem gaat er even af en dan herneemt Mathieu in mei de competitie met de wereldbekermanche van Albstadt.”