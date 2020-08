Mathieu van der Poel voert selectie Alpecin-Fenix aan voor Gran Piemonte dinsdag 11 augustus 2020 om 14:34

Mathieu van der Poel zal morgen deelnemen aan de Italiaanse eendagskoers Gran Piemonte. De Nederlander voert de zevenkoppige selectie van Alpecin-Fenix aan. De ploeg rekent ook op onder meer Petr Vakoč en Louis Vervaeke.

Van der Poel zal morgen ongetwijfeld met revanchegevoelens rondrijden, aangezien hij er niet in slaagde om mee te doen voor de zege in Strade Bianche en Milaan-San Remo. De 25-jarige renner krijgt woensdag een pittig parcours voorgeschoteld door de Langhe-streek. De wedstrijd begint in Santo Stefano Belbo en finisht in Barolo.

De finale bestaat uit twee lokale rondes van 44 kilometer door de wijngaarden van Alba. In die ronde zijn beklimmingen van La Morra, Barolo en Monforte d’Alba opgenomen. Gran Piemonte is een echte kans voor de puncheurs, want de slotkilometers zijn heuvelop, met uitschieters tot 8 à 9%.

“Ondanks dat het niet het gehoopte resultaat was, heb ik toch het gevoel dat het in stijgende lijn gaat”, zo vertelde Van der Poel na Milaan-San Remo. “Nu volgt Gran Piemonte, ondanks dat ik het parcours nog niet uitgebreid heb bekeken hoop ik vooraan mee te spelen.” Adrie van der Poel verwacht wel wat van zijn zoon.

Selectie voor Poolse rittenkoers

Met Vervaeke (achtste in de Gran Trittico Lombardo), De Tier en Vakoč heeft Alpecin-Fenix nog meer ijzers in het vuur. De formatie heeft ook zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour Bitwa Warszawska, een vijfdaagse rittenkoers in Polen. De namen: Sacha Modolo, Senne Leysen, Oscar Riesebeek, Sam Gaze, Marcel Meisen en Antoine Benoist.

Selectie Alpecin-Fenix voor Gran Piemonte

Jimmy Janssens

Mathieu van der Poel

Kristian Sbaragli

Floris De Tier

Petr Vakoč

Louis Vervaeke

Philipp Walsleben