Adrie van der Poel over seizoensstart Mathieu: “De resultaten zullen wel komen” maandag 10 augustus 2020 om 14:21

De herstart van het wielerseizoen verliep voor Mathieu van der Poel anders dan verwacht. In Strade Bianche en Milaan-San Remo slaagde hij er niet in om de hoofdrol voor zich op te eisen. Zijn vader Adrie van der Poel heeft er echter vertrouwen in dat de vorm bij zijn zoon wel weer terug zal keren. “Dat denk ik wel. Het kan op een jaar allemaal niet weg zijn,” vertelt hij in een gesprek met Sporza.

Volgens Van der Poel senior kan zijn zoon er weer snel staan. “De klik kan er snel komen”, denkt hij. “Het volgt elkaar zo snel op. De kunst is om rustig te blijven en dat doen ze bij de ploeg. Je kan een aantal dingen niet forceren. Je moet vasthouden aan je plan. De resultaten zullen wel komen. Ik denk dat Lombardije te specifiek is, maar woensdag (Gran Piemonte, red.) moet hij kunnen meedoen voor een vet resultaat want zo lastig is die koers niet.”

Als tweede de Poggio op

Van der Poel is van mening dat zijn zoon afgelopen zaterdag in Milaan-San Remo niet slim genoeg gekoerst heeft. Zo draaide hij in de finale als tweede de Poggio op. “Dat is niet de juiste positie. Je hebt geen overzicht. Je moet achter je concurrenten zitten”, oordeelt hij. “Als hij super is, maakt dat niet veel uit. Nu is hij gewoon goed. En om Milaan-Sanremo te winnen moet je super zijn. Er heeft daar nog nooit iemand aan 99 procent de koers gewonnen.”

Volgens Van der Poel moet de terugval in vorm gezocht worden in de lange coronabreak. “Voor hem is het een hele lange break geweest. Dat zou kunnen meespelen. Je mag niet onderschatten dat er voor hem dit jaar veel doelen zijn weggevallen”, stelt hij vast. “We zitten in een zeer speciaal jaar en we moeten blij zijn dat we kunnen koersen, maar voor Mathieu is het jammer dat de kleine ronde die hij zou rijden voor de Strade (de Sibiu Tour, red.), dat die weggevallen is. Als hij daar gereden had, dan had je nu een heel andere Mathieu gezien. Dan had hij wat koersritme opgedaan.”