Mathieu van der Poel terug in koers, gaat zich testen in Antwerp Port Epic

Mathieu van der Poel gaat zondag van start in de Antwerp Port Epic. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix heeft een goede trainingsweek achter de rug volgens zijn ploeg. Na de Belgische eendagskoers wordt gekeken of Van der Poel, die kampt met de nodige rugproblemen, ook het WK wielrennen en Parijs-Roubaix kan rijden.

“Mathieu van der Poel heeft nu ongeveer een week stabiel kunnen trainen”, schrijft Alpecin-Fenix op sociale media. “Hij zal zijn koersprogramma zondag hervatten in de Antwerp Port Epic, waarna een evaluatie gemaakt wordt met betrekking tot zijn wedstrijdprogramma voor het restant van het seizoen.”

Een hernia houdt Van der Poel, die zijn contract verlengde tot eind 2025, nu al enkele weken buiten de koers. Hij moest na zijn zware valpartij op de Olympische Spelen onder meer het WK mountainbike en de Benelux Tour laten schieten. Het WK op de weg en Parijs-Roubaix staan nog op zijn programma, maar zijn hoogst onzeker. In de Antwerp Port Epic hoopt Alpecin-Fenix meer duidelijkheid te krijgen over de situatie van MVDP en zijn rug.

Antwerp Port Epic is een Belgische eendagskoers van UCI 1.1-niveau, met onderweg liefst 47 onverharde stroken. Start en finish liggen in Antwerpen.

Update: @mathieuvdpoel has been training stable for about a week now. He will resume racing on Sunday at the Antwerp Port Epic, after which an interim evaluation will be made with regard to his schedule for the rest of the season. pic.twitter.com/D9MOtTO1pl

