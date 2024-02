zondag 4 februari 2024 om 13:11

Mathieu van der Poel is op zijn hoede: “De topfavoriet wint niet altijd”

Mathieu van der Poel is de torenhoge favoriet voor de mondiale titelstrijd bij de elite mannen, maar de Nederlander gaat niet zomaar uit van een zesde wereldtitel bij de profs. “Elke cross moet weer gereden worden”, zei hij voor de start aan de verzamelde pers.

Normaliter is het WK veldrijden de cross waar we de hele winter naar uitkijken. Maar de spanning zou deze keer weleens van korte duur kunnen zijn. Nooit was Mathieu van der Poel dominanter als afgelopen winter, en in het Tsjechische Tábor moet hij die crossmaanden bekronen met een zesde wereldtitel.

“Maar in het verleden is al vaak gebleken dat de topfavoriet niet altijd wint”, is MVDP op zijn hoede. “Als je ziet dat die Fransman (doelt op Aubin Sparfel, red.) bij de junioren een lekke band heeft… Het kan iedereen gebeuren. Als je dat hebt op een slecht moment, is het nog heel lang naar de materiaalpost. Ik ga er niet vanuit dat ik zomaar ga winnen. Het is en blijft een mechanische sport.”

Geen druk

Maar Van der Poel heeft uiteraard veel vertrouwen in een goede afloop. “Ik heb gedaan wat ik moest doen en het is nu afwachten tot de start. Ik voel eigenlijk geen druk. Ik heb al vaak in deze situatie gezeten. Toen ik hier in 2015 (het jaar van zijn eerste wereldtitel, red.) aan de start stond, was dat toch met een heel ander gevoel.”

Er was de laatste dagen veel te doen over het parcours in Tábor. Een week geleden werd er nog gesproken over een zeer snelle cross. “Het parcours ligt er nu enorm lastig bij”, concludeert Van der Poel na zijn verkenning. “Het is wel een beetje opgedroogd op sommige stukken, maar dat maakt het nog moeilijker berijdbaar. Het is een heel zware cross.”