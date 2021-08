Mathieu van der Poel in Nederlandse selectie voor WK mountainbike

De KNWU heeft bekendgemaakt welke renners zijn geselecteerd voor het WK mountainbike in Val di Sole, dat later deze maand wordt gehouden. Mathieu van der Poel maakt deel uit van de ploeg en mag zich, als hij helemaal is hersteld van zijn rugblessure, opmaken voor de titelstrijd.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Afgelopen weekend werd bekend dat Van der Poel vroeger dan verwacht was teruggekeerd van een hoogtestage in Livigno, waar hij zich voorbereidde op het volgende deel van het seizoen. De kopman van Alpecin-Fenix kampte tijdens het trainen namelijk met rugpijn. Vanuit de ploeg werd al spoedig gemeld dat het vroegtijdige einde van zijn trainingsstage geen consequenties had en dat zijn programma ongewijzigd blijft.

Van der Poel is nu ook opgenomen in de nationale selectie voor het WK mountainbike, voor zowel de cross-country als het nieuwe onderdeel de shortrace. Bondscoach Gerben de Knegt vertrekt met ambities naar Val di Sole. “In de elite-categorieën kunnen we met ambitie van start gaan. Als Mathieu van der Poel helemaal is hersteld van zijn blessure maakt hij kans op zowel de shortrace als de XCO-wedstrijd.”

Behalve Van der Poel maken ook Milan Vader en David Nordemann deel uit van de selectie bij de elite-mannen. Vader liet afgelopen weekend het EK mountainbike nog schieten om zich in Livigno middels een hoogtestage voor te bereiden op het WK. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Anne Terpstra en Anne Tauber. Beide vrouwen stonden in het weekend nog als respectievelijk tweede en derde op het podium van het EK mountainbike.

De Knegt: “Milan Vader heeft zich helemaal op het wereldkampioenschap voorbereid en heeft er het EK voor laten schieten. Bij de vrouwen hebben we een sterke groep, aangevoerd door de podiumkandidaten Anne Terpstra en Anne Tauber. Verder is Puck Pieterse bij de U23-vrouwen ook kanshebster op een medaille. Al met al hebben we een sterke groep, waar we goed mee voor de dag willen komen om zo de lijn van de afgelopen periode door te trekken.”

Cross-country (XCO)

Selectie elite-mannen

Mathieu van der Poel

Milan Vader

David Nordemann

Selectie elite-vrouwen

Anne Terpstra

Anne Tauber

Lotte Koopmans

Ceylin del Carmen Alvarado

Sophie von Berswordt

Selectie U23-vrouwen

Puck Pieterse

Selectie junior-mannen

Chris van Dijk

Tom Schellekens

David Haverdings

Shortrace (XCC)

Selectie elite-mannen

Mathieu van der Poel

David Nordemann

Selectie elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

E-MTB

Selectie elite-mannen

Jeroen van Eck

Jasper Ockeloen

4Cross

Selectie elite-mannen

Bo van Burgsteden

Downhill

Selectie elite-mannen

Tristan Botteram

Programma WK mountainbike in Val di Sole 2021 Woensdag 25 augustus

12u30 – Cross-country Team Relay Donderdag 26 augustus

11u30 – Cross-country Olympic voor junior-vrouwen

13u30 – Cross-country Olympic voor junior-mannen

17u00 – Shortrace voor vrouwen

17u45 – Shortrace voor mannen Vrijdag 27 augustus

15u00 – E-MTB voor vrouwen

16u45 – E-MTB voor mannen

20u45 – 4Cross voor mannen en vrouwen Zaterdag 28 augustus

09u00 – Cross-country Olympic voor U23-vrouwen

10u45 – Cross-country Olympic voor U23-mannen

13u00 – Cross-country Olympic voor elite-vrouwen

15u45 – Cross-country Olympic voor elite-mannen Zondag 29 augustus

09u25 – Downhill voor junior-vrouwen en -mannen

12u50 – Downhill voor elite-vrouwen

14u10 – Downhill voor elite-mannen