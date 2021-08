Milan Vader slaat EK mountainbike over

Milan Vader komt dit weekend niet in actie op het EK mountainbike. De Zeeuw werd nog wel aangekondigd door de KNWU en was, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, de aanvoerder van de Nederlandse ploeg.

“Ik zal niet in actie komen op het Europees kampioenschap dit weekend”, schrijft Vader, onlangs nog tiende op de Olympische Spelen, vanuit het Italiaanse Livigno. “In plaats daarvan ben ik mijzelf op hoogte aan het voorbereiden op het wereldkampioenschap in Val di Sole. Ik kijk uit naar een paar kwaliteitstrainingen in de bergen.”

Het EK mountainbike vindt de komende dagen plaats in het Servische Novi Sad. Zondagmiddag zijn de wedstrijden bij de elite-vrouwen (13.00 uur) en elite-mannen (16.00 uur). Eind deze maand staat het WK mountainbike op het programma in Val di Sole, Italië. Dan is de mannenwedstrijd op zaterdag 28 augustus.