donderdag 4 januari 2024 om 16:17

Mathieu van der Poel: “Ik kan sowieso nog beter worden richting het WK”

Mathieu van der Poel boekte donderdag alweer zijn negende zege van het crossseizoen. In de X2O Trofee Koksijde won hij met groot verschil, al ging het niet vanzelf. “Het was toch wel lastig, zeker om je eigen tempo te rijden”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Koksijde is altijd een van de lastige wedstrijden om op kop te rijden, want als je bij de zandstroken komt, is het spoor weg”, aldus Van der Poel. Het was dan ook niet per se zijn bedoeling om meteen aan te vallen om zo zijn eigen lijnen te kunnen rijden. “Dat rijdt altijd wel het beste, maar ik reed twee keer heel goed door het zand, waardoor ik gelijk een mooie kloof had. Daarna koos ik tempo. Pim Ronhaar kwam nog even dichtbij, dus ik moest wel blijven rijden.”

Piek moet nog komen

Van der Poel domineert momenteel in het veld, maar de grote doelen moeten nog komen. Op hoeveel procent van zijn topvorm is hij momenteel? “Dat is heel moeilijk te zeggen, maar ik kan sowieso nog wel beter worden richting het WK. Ik heb heel goed getraind voor het crossseizoen, maar sinds Herentals heb ik eigenlijk vrij weinig getraind. Ik heb puur die crossen gedaan.”

“Na Zonhoven (zondag, red.) ga ik terug naar Spanje om de laatste hand te leggen aan de voorbereiding op het WK. Hoeveel er nog bij kan komen? Dat moet je aan de trainer vragen. We zijn natuurlijk in opbouw. Eerst naar het WK, dan naar het voorjaar. De piek moet sowieso in het voorjaar liggen. Dat is nog altijd het belangrijkste.”