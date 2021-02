Mathieu van der Poel: “Ik hoop dat ik een beetje mee koers kan maken”

Mathieu van der Poel was aanvankelijk niet voorzien voor Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de Nederlandse kampioen staat vandaag toch aan het vertrek van de Belgische klassieker. Met ambitie, zo laat hij weten voor de start. “Ik hoop dat ik een beetje mee koers kan maken.”

Van der Poel en Alpecin-Fenix moesten op het laatste moment schakelen, nadat de ploeg besloot om de UAE Tour te verlaten na een positieve coronatest van een staflid. “Het is zeer jammer dat de UAE Tour is weggevallen”, zegt Van der Poel vlak voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik heb de afgelopen week wel wat lange trainingen gedaan, maar niet extreem.”

“Ik heb voor vandaag een iets meer vrije rol. Ik hoop op een goede dag, net zoals in de openingsetappe van de UAE Tour. Dan hoop ik een beetje mee de koers te maken”, aldus Van der Poel. “Dit is ook een versterking voor onze ploeg, want nu kan Tim (Merlier, de sprinter met dienst, red.) zich nog iets meer op de achtergrond houden.”

Minder nervositeit

“Kuurne is een iets minder zenuwachtige koers dan de Omloop”, gaat Van der Poel verder. “Minder kopmannen willen iets laten zien en dus is het voor mij gemakkelijker om er in te komen. Er zal onderweg wel gekoerst worden, maar het zal aan het einde misschien toch een sprint worden.”

Alpecin-Fenix rekent in Kuurne-Brussel-Kuurne, naast Van der Poel en Merlier, ook op Silvan Dillier, Edward Planckaert, Oscar Riesebeek, Lionel Taminiaux en Jonas Rickaert. Die laatste is de vervanger van Laurens De Vreese.