Jonas Rickaert vervangt Laurens De Vreese in Kuurne-Brussel-Kuurne

Laurens De Vreese zal toch niet deelnemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. De 32-jarige Belg zou vandaag zijn debuut maken voor Alpecin-Fenix, maar is vervangen door zijn landgenoot Jonas Rickaert.

De 27-jarige Rickaert kwam dit seizoen al in actie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix besloot al na één etappe om de ronde te verlaten na een coronabesmetting binnen de ploeg. Sinds bekend werd dat een staflid van de ploeg positief was getest op het coronavirus, zaten Rickaert en Gianni Vermeersch in quarantaine.

Beide renners waren namelijk een ‘close contact’ met het positief geteste staflid en moesten daarom in de VAE blijven. Afgelopen donderdag kregen ze van de autoriteiten groen licht om weer naar België te reizen, maar volgens de richtlijnen moesten beide renners in hun thuisland nog wel een tijdje in quarantaine.

Rickaert is nu echter weer klaar om te koersen en zal vandaag dus in actie komen tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Alpecin-Fenix rekent verder op Mathieu van der Poel, Silvan Dillier, Edward Planckaert, Oscar Riesebeek, Lionel Taminiaux en Tim Merlier.