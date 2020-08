Mathieu van der Poel: “Het rondje was iets makkelijker dan gehoopt” woensdag 26 augustus 2020 om 16:52

Mathieu van der Poel heeft tijdens het EK wielrennen in Plouay beslag gelegd op de vierde plaats. Na afloop zei de Nederlandse kopman dat hij een mooie wedstrijd had gereden met de ploeg. “We probeerden het zo hard mogelijk te maken. Maar het rondje was iets makkelijker dan we hadden gehoopt.”

Van der Poel schudde keer op keer aan de boom in de finale en ook zijn ploeggenoten maakten meermaals mee de koers. Maar nooit raakten ze echt weg, constateerde de Nederlandse kampioen in een interview met de NOS. “Het was sowieso een heel moeilijk parcours. In het peloton had je heel veel voordeel op dit rondje. Ik denk dat er wel een paar mooie pogingen bij zaten, dat het toch een beetje afgescheiden was. Maar echt weggeraakt zijn we niet.”

Of het parcours niet te kort was voor een Europees kampioenschap, wist hij niet. “Het was vooral een redelijke loterij in de sprint. Ik denk dat ik wel goed zat, maar het was een beetje hectisch weer. Het was echt een beetje mijn weg zoeken. Op het einde komen ze nog net naar elkaar door het gat waar ik misschien nog tussen had gekund, maar dat ging dus ook dicht. Het is een beetje kut.”

‘Italië en Frankrijk hebben het perfect gedaan’

Toch is Van der Poel tevreden over hoe hij en de Nederlandse ploeg hebben gereden. “De benen waren weer redelijk oké. Het is jammer, zoals we vooraf hadden voorspeld, dat een paar ploegen (Italië en Frankrijk, red) echt die sprint wilden en die hebben dat eigenlijk ook heel mooi gedaan. Het zijn ook de landen die eerste en tweede worden uiteindelijk. Dus dan hebben zij het perfect gedaan.”