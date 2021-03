Tirreno: Alpecin-Fenix maakt ploeg rond Van der Poel bekend

Alpecin-Fenix heeft aangekondigd welke renners woensdag van start gaan in Tirreno-Adriatico. De ploeg rond Mathieu van der Poel is vrijwel dezelfde als in Strade Bianche. Alleen neemt Tim Merlier, zondag winnaar van de GP Monseré, de plaats in van Philipp Walsleben.

Voor Van der Poel, die zaterdag op indrukwekkende wijze de overwinning in Strade Bianche naar zich toetrok, wordt dit zijn tweede deelname aan de Tirreno. Vorig jaar schreef de Nederlandse kampioen de etappe naar Loreto op zijn naam. Naast Van der Poel heeft Alpecin-Fenix met Tim Merlier nog een snelle man in huis. Ook de winnaar van Le Samyn en de GP Monseré won vorig seizoen een etappe in de Koers van de twee zeeën.

Behalve Van der Poel en Merlier gingen ook Jonas Rickaert en Otto Vergaerde al eens van start in Tirreno-Adriatico. Voor Xandro Meurisse, Petr Vakoč en Gianni Vermeersch wordt dit hun debuut.

Alpecin-Fenix voor Tirreno-Adriatico 2021

Tim Merlier

Xandro Meurisse

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Petr Vakoč

Otto Vergaerde

Gianni Vermeersch