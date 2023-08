Mathieu van der Poel emotioneel na WK-goud: “Mijn carrière is nu bijna compleet”

Mathieu van der Poel was tijdens het eerste interview dat hij gaf na afloop van zijn WK-titel in Glasgow erg emotioneel. De kopman van Nederland sprak uitgebreid over zijn beslissende demarrage, de valpartij op 16 kilometer van de meet en wat dit voor hem betekent.

“Dit betekent alles voor mij”, aldus Van der Poel. “Dit was een van de grootste doelen die ik nog had in mijn loopbaan. Om vandaag te winnen, is geweldig. Het maakt mijn carrière bijna compleet. Dit is mijn grootste overwinning op de weg. Ik kan mij nu nog niet voorstellen wat het gaat zijn om in de regenboogtrui te rijden op de weg.”

Op 22 kilometer van de finish plaatste hij op een hellende strook zijn beslissende aanval. Vlak voor de top liet hij Wout van Aert, Tadej Pogačar en Mads Pedersen achter zich. “Ik wist dat dit de zwaarste strook was. Eerst was er een een afdaling en toen die klim. Ik voelde mij heel sterk en merkte dat de rest op de limiet zat. Ik had niet verwacht dat ik meteen een gat zou slaan, maar niemand volgde. Dat gaf mij vleugels, tot de crash…”

“Voor een moment dacht ik dat ik het vergooid had. Niet dat het stom was, want ik nam totaal geen risico’s. Maar opeens lag ik op de grond. Ik was even pissed op mezelf. Ik nam daar geen risico, want ik wist dat ik overeind moest blijven. Maar het was heel glad soms. Dat maakte het heel lastig. Maar om het zo af te ronden, maakt het niet nog mooier, want als dit mij de titel kost had ik dagenlang niet geslapen.”

