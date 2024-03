Zeger Schaeken • vrijdag 22 maart 2024 om 19:36 vrijdag 22 maart 2024 om 19:36

Mathieu van der Poel: “Dit is na het WK in Glasgow mijn beste niveau ooit”

Interview Mathieu van der Poel heeft huisgehouden in de E3 Saxo Classic. Voor de koers twijfelde hij zelf nog over zijn vorm en aanpak, maar tijdens de wedstrijd zelf reed hij alle twijfels weg. De wereldkampioen voelde zich zelfs zo goed dat hij na afloop vertelde dat dit zijn beste niveau ooit is sinds het WK in Glasgow. “Het was volgens mij ook mijn beste Vlaamse wedstrijd ooit”, aldus Van der Poel in de persconferentie na afloop.

Was je op voorhand zeker over je vorm?

“Nee, ik voelde me eigenlijk niet zo goed deze week op training. Maar uiteindelijk zijn het de koersen die tellen. Ze zeggen altijd dat hoe meer ik klaag, hoe beter ik ben. Ik klaagde deze week veel, dus dat was een goed teken.”

Was deze offensieve manier van rijden de manier om anderen in het defensief te krijgen?

“Nee, ik maak eigenlijk nooit een plan voor de koers. Ik probeer gewoon te kijken wat er gebeurt en daarop in te spelen. Ik bedoel, je kan honderd plannen maken, maar als je niet in de positie zit, kan je natuurlijk niet aanvallen. Vandaag was het een heel zware koers, al vanaf het eerste uur. Het ding met deze koers is dat je na de Tiegemberg geen schade meer kan aanrichten. Dus toen ik begon aan te vallen, wilde ik blijven gaan tot de top van de Oude Kwaremont om iedereen het zo moeilijk mogelijk te maken.”

Was het nog te ver na je aanval op de Taaienberg?

“Ja, en ik was ook alleen. Ik denk eigenlijk niet dat het per se te ver was. Als je vijf of zes sterke renners hebt, kan de koers ook daar gemaakt worden. Er was natuurlijk ook veel wind. Lidl-Trek maakte op dat moment wel indruk. Al wist ik wel dat ze de beste klassieke kern hadden. Ik denk dat ze iedereen outnumbered hebben.”

Hoe vaak train jij op zo’n inspanningen als vandaag?

“Best veel. Ik denk dat het ook iets is wat ik altijd goed kon. Ik vind het wel niet fijn om dit vaak op training te doen, want ik rijd mezelf dan helemaal naar de vaantjes. Maar het is wel iets waar je veel aan hebt, dus daar doe ik het dan voor. Op training kan ik wel minder diep gaan. Tijdens een koers is dat echt anders en dan kan ik veel dieper gaan.”

Welke indruk heeft Wout van Aert op je gemaakt?

“Hij reed best defensief vandaag. Dat was jammer. Maar hij komt terug van hoogte en ik denk dat hij echt bezig is met de volgende weken. Op de Paterberg had ik niet door dat hij gevallen was. Ik was op dat moment zelf al aan het aanvallen. Ik wilde het verschil daar maken. Wat later zeiden ze me dan dat hij gevallen was.”

“Voor mij was er op dat moment geen weg meer terug. Het was nog best ver van de finish en het was niet altijd fijn om alleen te rijden. Door de wegen, maar ook door de wind. Wout kwam nog sterk opzitten, ik dacht dat hij het gat ging dichten. Ik probeerde echter continu hoge waardes te rijden. Voor Wout lag de finish bij mijn achterwiel, dus ik wist dat hij alles ging doen om terug te komen.”

Hoe belangrijk is het, fysiek en mentaal, om die strijd te winnen een week voor de Ronde van Vlaanderen?

“Ik ben hier ook al heel slecht geweest, dus dat zou ik ook een plaats kunnen geven. Uiteindelijk wilde ik deze koers gewoon winnen, dat is het belangrijkste van vandaag. Ik had hier nog niet gewonnen. Ik ben niet per se bezig met koersen afvinken, dat komt volgens mij vanzelf. Dat het vandaag dan ook in de regenboogtrui was, maakt het wel extra bijzonder.”

Heb je nu mentaal de bovenhand ten opzichte van Van Aert?

"Nee, ik denk dat hij mentaal altijd al heel sterk is geweest. Vandaag was hij dat ook, door nog terug te vechten na zijn valpartij. Hij weet ook dat er volgende week weer een nieuwe koers is en dat er weer nieuwe kansen volgen. Dat is ook hoe ik erin sta. Ik denk niet dat dit hem zal baten." Hoe doe je het om elk jaar weer op hetzelfde moment op hetzelfde niveau te zijn?

“Ik weet het niet. Ik werk natuurlijk heel hard en heb een goede basis. Bij het team hebben we ook een goede kennis van mijn lichaam. Maar dit jaar was ook voor mij een beetje een vraagstuk. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, zou ik zelf graag Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico gereden hebben ter voorbereiding. Maar ja, het niveau dat ik vandaag had was wel heel hoog. Misschien het beste niveau ooit in een klassieke wedstrijd. Het komt dichtbij het niveau in Glasgow.” Na het WK is dit dus jouw beste niveau ooit?

“Ja, ik denk wel dat dat zo is. Ik heb een supergoede zomer gehad. Ik heb geen enkel probleem gehad, dat maakt een groot verschil. Maar ja, ik groei nog steeds als atleet. En ik geniet er gewoon van.”

Hoe ziet je programma er de komende dagen uit?

“Ik weet het nog niet echt. Zondag rijd ik Gent-Wevelgem, daarna ga ik het weer bekijken van dag tot dag. Er is een mogelijkheid dat ik nog paar dagen naar Spanje gaan. We hebben het er ook over gehad om Dwars door Vlaanderen te rijden als ik nog wat extra wedstrijddagen nodig had. Maar ik denk niet dat ik dat nodig ga hebben.”