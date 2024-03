Zeger Schaeken, Maxim Horssels • vrijdag 22 maart 2024 om 18:59 vrijdag 22 maart 2024 om 18:59

Vijf conclusies na de E3 Saxo Classic

De E3 Saxo Classic heeft zijn status van ‘mini-Ronde van Vlaanderen’ weer eer aangedaan. De koers zorgde ervoor dat iedereen kleur moest bekennen en dat de waardeverhoudingen duidelijk zijn geworden. Mathieu van der Poel is in topvorm en bij Visma | Lease a Bike likken ze de wonden na een dag vol tegenslag. Vijf conclusies na de E3 Saxo Classic 2024.

1. Mathieu van der Poel dichtbij beste vorm ooit

“Misschien wel mijn beste prestatie in een Vlaamse klassieker”, analyseerde Van der Poel na afloop. Van start tot finish was de wereldkampioen in controle. Met een sterk rijdende Søren Kragh Andersen beschikte hij zelfs tot na de Taaienberg over een extra pion. Maar ook zonder de hulp van SKA had hij de klus koelbloedig geklaard. Met nog een ruime week te gaan tot de Ronde van Vlaanderen weet de concurrentie wat hen te doen staat. De wereldkampioen nadert de vorm waarmee hij wereldkampioen werd, zijn beste vormpeil ooit. Al vanaf de Paterberg (43,9 km van de finish) ging hij solo. Een nieuw record. Nooit eerder begon een winnaar van de E3 zo vroeg aan de solo.

2. Wout van Aert opvallend defensief

De kopman van Visma | Lease a Bike koos in de finale continu voor het wiel van Van der Poel. Het was een opvallend beeld, een strategie die we niet gewend zijn van Van Aert. Na zijn val werd hij natuurlijk gedwongen in die situatie, maar daarvoor nam hij geen enkele keer het initiatief. Het was ook Van der Poel opgevallen. “Het is jammer dat Van Aert zo defensief reed”, zei de wereldkampioen daarover. Het is duidelijk dat Van Aert dit voorjaar minder offensief zal koersen als ook Van der Poel aan de start staat.

3. Lidl-Trek is het sterkste blok

De klassiekerkern van Lidl-Trek heeft weer indruk gemaakt. In de grote groep met favorieten waren ze het sterkst vertegenwoordigd. Jasper Stuyven trok zijn goede lijn door en werd tweede. Toms Skujins, Alex Kirsch en Mads Pedersen zorgden voor ereplaatsen. Zo eindigden ze met maar liefst vier man in de top-11, wat veruit de beste ploegpresentatie van de dag was. Dat was ook Van der Poel opgevallen.

4. Visma | Lease a Bike zit in de hoek waar de klappen vallen

Voor de gele brigade zat het niet mee. Christophe Laporte kwam ten eerste door ziekte niet aan de start. Daar eindigde het niet, want Dylan van Baarle, Tiesj Benoot en kopman Van Aert gingen alle drie tijdens de koers tegen de grond. Ook Per Strand Hagenes viel, wat bij hem resulteerde in einde koers én een gebroken neus. Van het Visma | Lease a Bike-blok was er dus weinig sprake, maar met Matteo Jorgenson (vijfde) was er naast Van Aert nog een lichtpuntje.

5. Traditionele Vlaamse ploegen nergens te bekennen

Soudal Quick-Step en Lotto Dstny waren niet op de afspraak. Bij de ploeg van Patrick Lefevere eindigde er niemand in de top-25. Ze braken nochtans zelf met Gianni Moscon de koers open, maar legden daarmee alleen het mes op hun eigen keel. Hun collega’s van Lotto Dstny zagen een afwezige kopman Arnaud De Lie. Brent Van Moer was de best geplaatste op plek dertien, maar ook hij kon zijn stempel niet drukken op de koers.