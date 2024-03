vrijdag 22 maart 2024 om 18:05

Arthur van Dongen: “Wout van Aert had zonder val niet bij Mathieu van der Poel moeten lossen”

Video Visma | Lease a Bike zat tijdens de E3 Saxo Classic in de hoek waar de klappen vielen. “Nu moeten we de wonden likken en kijken wat de schade precies is”, zegt de ploegleider voor de camera van WielerFlits. Van Dongen denkt dat Van Aert zonder val met Van der Poel mee had gekund. “Daar ben ik van overtuigd.”

“Vandaag rijden we van het ene pechmoment naar het andere pechmoment”, vat de ervaren rot in het vak de wedstrijd voor zijn ploeg samen. “Dat Begint met Per Strand Hagenes, die zijn neus breukt op twee plaatsen, en Dylan van Baarle die valt in Waregem. Dat is al een slecht begin. Dylan kan terugkomen, maar moet dan van wiel wisselen en daarna nog een paar keer. En dan zitten we lange tijd goed in koers, maar dan verliezen we Tiesj Benoot door een valpartij. Maar het meest cruciale was natuurlijk Van Aert die valt op de Paterberg.”

“Mathieu was beresterk, dat vooropgesteld, maar Wout zag er ook heel goed uit. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet meer in de problemen was gekomen op de Paterberg en de Oude Kwaremont. Als je dan uiteindelijk na een achtervolging toch weer meer terrein moet prijsgeven, dan breek je. Mathieu is de terechte winnaar en hij heeft vleugels gekregen. Naast Wout was ook Matteo Jorgenson heel goed. Nu moeten we de wonden likken en kijken wat de schade precies is. Van daaruit de balans opmaken en weer door. Als het meezit komt alles tegelijk en als het tegenzit ook. Vandaag was een heel goed voorbeeld van het tweede. “