Mathieu van der Poel deelt indrukwekkende data van de Ronde

Zoals we ondertussen van hem gewend zijn, heeft Mathieu van der Poel de data van zijn koers op Strava geplaatst. Cadans, hartslag, vermogen en snelheid is allemaal zichtbaar. WielerFlits werpt een blik op de indrukwekkende cijfers.

Inclusief de neutralisatie van bijna negen kilometer, trapte MvdP gemiddeld 285 watt gedurende 6 uur, 34 minuten en 50 seconden. De eerste helft van de koers, de vlakke aanloop tot aan de voet van de Oude Kwaremont, verliep met een gemiddeld vermogen van 237 watt beduidend rustiger dan de heuvelzone, waar hij een indrukwekkend gemiddeld vermogen van 333 watt leverde. Nog duizelingwekkender is het gewogen gemiddelde vermogen (normalized power) over de hele wedstrijd: 338 watt.

Dan enkele beslissende momenten in de wedstrijd. Op de tweede passage van de Oude Kwaremont moest Van der Poel achter een ontketende Tadej Pogacar aan. Een ferme inspanning, want gedurende 5:05 minuten– goed voor de tweede tijd ooit op Strava – trapt hij maar liefst 499 watt. Op de negen kilometer daaropvolgende Koppenberg voerde Pogacar de definitieve forcing en moest Van der Poel 1:42 minuut 620 watt trappen om te volgen.

Alhoewel de laatste beklimming van de Oude Kwaremont in slechts 5:20 minuten werd afgewerkt, is zijn gemiddelde vermogen daar met 475 watt niet veel lager dan de voorgaande beklimming. Nog groter is het verschil met de laatste beklimming van de Oude Kwaremont in de Ronde van 2021, waar Van der Poel 5:36 minuten lang 446 watt leverde.

Op de laatste helling van de dag, de Paterberg, moest de tweevoudig winnaar van De Ronde bijna lossen, vertelde hij na de wedstrijd. Bijna, maar door 1:10 minuut lang nog eens 649 watt te trappen, wist hij de Sloveen nipt bij te houden. Ook hier is het verschil met vorig jaar groot, toen Van der Poel met Asgreen in zijn wiel 1:15 minuut 558 watt trapte.

De 12 vlakke slotkilometers die nog overbleven werkte hij af aan een gemiddelde snelheid van 43,4 kilometer per uur door – kop over kop met Pogacar – 343 watt te trappen. Tot slot levert de tweevoudig winnaar van De Ronde in de indrukwekkende eindsprint zijn maximale vermogen – niet geheel verrassend – van de hele wedstrijd: 1406 watt. Gedurende de 14 seconden die zijn sprint duurde, trapte hij gemiddeld 1.136 watt.

Gemiddelde hartslag: 141bpm

Maximale hartslag: 189bpm

Gemiddelde vermogen: 285 watt

Gewogen gemiddelde vermogen: 338 watt

Maximale vermogen in de sprint: 1.406 watt