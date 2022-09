Mathieu van der Poel dan toch niet van start in Primus Classic

Mathieu van der Poel zal niet deelnemen aan de Primus Classic. De Nederlander ging aanvankelijk de Belgische eendagskoers als laatste voorbereiding op het WK wielrennen rijden, maar wil geen risico’s nemen door het slechte weer.

Zaterdag ging Van der Poel in actie komen in de Primus Classic, waarna hij enkele uren later op het vliegtuig naar Australië zou stappen. Dat plan gaat niet meer door. “De slechte weersvoorspellingen zorgen voor een hoger risico, aangezien een nerveuze koers binnen de verwachtingen ligt”, laat Alpecin-Deceuninck weten op sociale media.

“Van der Poel keek uit naar deze koers, maar we willen geen risico’s nemen met het oog op het WK wielrennen in Wollongong.” Gianni Vermeersch zal als vervanger van Van der Poel aantreden in de Primus Classic. Volgende week woensdag komt Van der Poel al in actie op het WK wielrennen, dan staat het WK mixed relay op het menu.

