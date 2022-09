Voorbeschouwing op het WK: “Mathieu van der Poel ziet er scherper uit dan ooit”

Podcast

De nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast staat vrijwel volledig in het teken van de WK wielrennen in Australië. Youri en Maxim bespreken de wegwedstrijden, de tijdritten én de mixed relay. Ook passeert Jonas Vingegaard de revue. Want zo gek is het niet dat hij nu pas terugkeert in competitie.

De strijd om de regenboogkleuren en de Tourwinnaar zijn echter niet het enige onderwerp dat aan bod komt, want Youri zou Youri niet zijn als hij geen nieuws heeft over het promotie/degradatiesysteem. De strijd op de ranglijst nadert zijn apotheose, maar wellicht is alles voor niets geweest. Benieuwd waarom? Je hoort het hier!

