Mathieu van der Poel boos op zichzelf na val op WK MTB: “Domme fout”

Het WK MTB Cross Country zat er al snel op voor Mathieu van der Poel. De Nederlander kwam in de eerste ronde hard ten val en stapte vervolgens uit de wedstrijd. Na afloop legde hij, voor de camera van WielerFlits, de schuld van de val bij zichzelf.

“Ik had zin om nog eens een wedstrijd te mountainbiken en kijken waar ik vandaag uit kon komen”, begon Van der Poel zijn verhaal. “Ik ben vooral redelijk slecht gezind op mezelf, dat ik zo’n domme fout maak op een van de gemakkelijkste delen van het parcours.”

Het had geen zin om nog door te gaan, vertelt de renner van Alpecin-Deceuninck. “De klap was iets te groot. Het was ook op de kant waar de wonden nog openlagen van de val in de wegrit. Dat kwam wel even. Het valt uiteindelijk wel mee denk ik, maar het is nu even tijd om te ontspannen en toch nog te genieten van de wereldtitel van vorige week.”

Heeft dit ook gevolgen voor de verdere toekomst, wat het mountainbiken betreft? “Ik doe het nog altijd graag. We zullen zien, het is even kijken wat we in de toekomst gaan doen. Maar Parijs (de Olympische Spelen van 2024, red.) blijven wel het doel.”