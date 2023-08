WK MTB: Vroege exit Mathieu van der Poel na harde valpartij

Mathieu van der Poel is hard ten val gekomen tijdens het WK Mountainbike. Aan het einde van de startronde schoof de Nederlander hard onderuit, om daarna de wedstrijd te verlaten.

Het is onduidelijk hoe het met Van der Poel gaat. Wel was er bloed op zijn knie en op zijn gezicht te zien. Nadat hij uit de wedstrijd stapte heeft MvdP zich teruggetrokken in zijn camper. Mogelijk komt de wereldkampioen op de weg op een later moment nog met een reactie.

Van der Poel startte prima aan zijn wereldkampioenschap en knalde na de start direct de top-15 binnen. Maar na amper drie minuten ging het mis in de laatste bocht voor de finish.

Dit bericht wordt aangevuld.

foto: Raymond Kerckhoffs foto: Raymond Kerckhoffs