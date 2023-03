Mathieu van der Poel boekt progressie: “Ik voel me best goed”

Mathieu van der Poel is de eerste twee etappes van Tirreno-Adriatico goed doorgekomen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck trok gisteren zelfs nog de sprint aan voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. “Ik voel me best goed”, gaf hij voor aanvang van de derde rit aan voor de camera van Eurosport.

Van der Poel zal later in de week nog op jacht gaan naar persoonlijk succes, maar vandaag trekt zijn ploeg opnieuw de kaart van Philipsen. “Het is vandaag weer een sprintrit voor Jasper, dus daar gaan we opnieuw voor. Ik voel me best goed. We wisten dat er na het WK veldrijden maar een korte voorbereidingsperiode was, dat hadden we ingecalculeerd. Ik weet dat ik nog enkele koersen nodig heb om te verbeteren, dus die pakken we nu mee met oog op de klassiekers.”

De 28-jarige coureur wil zich in Tirreno-Adriatico dus vooral klaarstomen voor de écht grote voorjaarsafspraken: Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “We hebben ook een hoogtestage gedaan, het heeft tijd nodig om het te laten inwerken. Alles verloopt volgens plan.”

Van der Poel krijgt in Tirreno-Adriatico ook nog enkele kansen op dagsucces, met name op weg naar Tortoreto en Osimo. ” ‘Iedereen wil natuurlijk een rit winnen in Tirreno-Adriatico. We gaan per dag bekijken hoe ik me voel en hopelijk kan ik er een dagje uitpikken.”