woensdag 15 november 2023 om 10:49

Mathieu Heijboer volgt Marc Lamberts op als trainer van Wout van Aert

Mathieu Heijboer wordt, na het vertrek van Marc Lamberts, de nieuwe trainer en mentor van Wout van Aert bij Jumbo-Visma. De 41-jarige Heijboer is, als Head of Performance, al jarenlang een belangrijke schakel binnen de Nederlandse formatie. “Het wordt niet spectaculair anders”, klinkt het in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Wout van Aert werkte de voorbije twaalf jaar nauw samen met Marc Lamberts, maar die laatste besloot een nieuw avontuur aan te gaan en te tekenen bij BORA-hansgrohe. “Marc was mijn eerste en enige trainer. Ik wil het beste voor hem, en daarom snap ik dat hij deze kans wil grijpen om iets nieuws te gaan doen. Het nieuws dat hij weggaat, heeft me wel geraakt. Dit is het einde van een tijdperk”, liet Van Aert vorige maand nog weten.

Van Aert keek er echter ook naar uit om een keer uit zijn comfortzone te stappen, maar er zal de facto niet veel veranderen. Jumbo-Visma, vanaf volgend jaar Visma-Lease a Bike, schuift namelijk Mathieu Heijboer naar voren als de nieuwe coach en mentor van de 29-jarige Belg. De Nederlander, bewegingswetenschapper van opleiding, reed zelf twee seizoenen (2004-2005) voor de opleidingsploeg van Rabobank en was daarna drie jaar prof bij Cofidis.

Geen drastische omschakeling

Heijboer moest wegens aanhoudend blessureleed een punt zetten achter zijn carrière, maar bleef dus actief in de wielersport. Heijboer werkte de voorbije jaren – als Head of Performance – al intensief samen met Wout van Aert in diens voorbereiding op belangrijke tijdritten. “Dat het zal klikken tussen die twee, lijdt geen enkele twijfel”, geeft Ard Bierens, de vertrekkende perschef van Jumbo-Visma, aan tegenover HLN.

“Wout is iemand die voortdurend op zoek gaat naar nieuwe prikkels, die hem zowel fysiek als mentaal beter kunnen maken. Wat dat betreft zit hij ongetwijfeld aan het juiste adres bij Mathieu, een man die openstaat voor consensus. Na al die jaren weten we onderhand wel wat voor Wout werkt en wat niet. En is het duidelijk geworden dat onze aanpak bij hem aanslaat. Een drastische omschakeling dringt zich dan ook totaal niet op.”

Aanspreekpunt

“Uiteraard wordt het wat aanpassen”, vervolgt Bierens. “En zal Heijboer er op bepaalde vlakken een iets andere benadering op nahouden dan Lamberts. Maar hun beide visies leunen wel dicht bij elkaar aan. Het wordt niet spectaculair anders, eerder een kwestie van details. Elke ingreep of beslissing is er één van het hele performance team, waarin iedereen wordt uitgespeeld op zijn/haar specifieke skills en kwaliteiten. In die zin wordt Mathieu voor Wout eerder het nieuwe ‘aanspreekpunt’ binnen de ploeg, eerder dan zijn nieuwe coach of trainer.”