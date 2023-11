dinsdag 7 november 2023 om 10:14

Jumbo-Visma moet op zoek naar nieuwe perschef: Ard Bierens vertrekt

Ard Bierens vertrekt als perschef bij Jumbo-Visma. De Nederlander gaat per 1 december namelijk aan de slag als Manager Communicatie & Perszaken bij voetbalclub PSV.

Bierens zette in 1998 zijn eerste stappen in de sportwereld als sportjournalist van De Telegraaf. In 2011 kwam hij in de wielersport terecht als persman bij achtereenvolgens Vacansoleil-DCM en Trek Factory Racing. De laatste zeven jaar was hij de persverantwoordelijke van Jumbo-Visma. Na ruim tien jaar neemt Bierens nu afscheid van de wielerwereld, om aan de slag te gaan in de voetballerij.

“Er stroomt rood-wit bloed door mijn aderen”

Per 1 december 2023 treedt Bierens in dienst bij de Eindhovense topclub PSV, momenteel de trotse koploper in de Eredivisie. “Ik kijk uit naar de kennismaking met nieuwe collega’s en het weerzien met oude bekenden. Er stroomt rood-wit bloed door mijn aderen, ik kom al jarenlang bij PSV. Het is daarom altijd mijn ambitie geweest om op een dag de beste wielerploeg ter wereld te verruilen voor de mooiste voetbalclub van Nederland”, klinkt het in een persbericht.

Algemeen Directeur Marcel Brands is blij met de aanstelling van Bierens: “Alle werkzaamheden met betrekking tot algemene clubcommunicatie en perszaken zijn op dit moment opgeknipt en worden met verve uitgevoerd door verschillende collega’s. We hebben Ard aangesteld om de nog openstaande hiaten op te vullen en de communicatieprocessen verder te stroomlijnen. Ard kan met zijn kennis en jarenlange ervaring direct waarde toevoegen aan de club.”