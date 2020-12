Mathias Le Turnier vindt toch nieuwe profploeg voor 2021

Mathias Le Turnier kan opgelucht ademhalen. De Franse renner kreeg van Cofidis te horen dat er geen plek meer voor hem was en vreesde even uit het profpeloton te verdwijnen. Maar met Delko One Provence heeft hij nu toch een nieuwe ploeg gevonden.

Le Turnier (25) tekende een contract voor twee jaar bij het Franse ProTeam van Philippe Lannes. “Ik ben blij dat ik voor twee jaar kon tekenen. Die periode is conform met de nieuwe filosofie van de ploeg om aan de lange termijn te werken. Er staat een aantal zeer mooie wedstrijden voor 2021 op het programma en ik wil vanaf het begin van het seizoen competitief en goed zijn.”

Volgens ploegmanager Lannes ontbrak een renner als Le Turnier nog in zijn selectie. “Zowel een rouleur-klimmer voor het algemeen klassement, als een uitstekende ploeggenoot die puncheurs en andere klimmers op een zwaar parcours kan bijstaan. De afgelopen twee jaar had hij minder geluk. Maar als hij eenmaal zijn vertrouwen terug heeft, kan hij erg sterk zijn.”