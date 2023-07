Matej Mohoric wilde anticiperen, maar: “Aarzelde wat te lang toen Jorgenson ging”

Video

Matej Mohoric moest op de Puy de Dôme genoegen nemen met een ereplaats. Achter winnaar Michael Woods en runner-up Pierre Latour kwam hij als derde boven. “Het was moeilijk voor mij tegen de pure klimmers, maar ik heb het geprobeerd”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

Mohoric zat mee in de vroege vlucht die een ruime voorsprong kreeg van het peloton. Op een kleine vijftig kilometer van het einde reed Matteo Jorgenson in zijn eentje weg uit deze kopgroep. “Ik aarzelde wat te lang toen hij ging. Ik was degene achter hem, dus ik had de kans om mee te springen… Maar toen hij weg was, werd het erg lastig. We probeerden terug te komen met Powless en die andere twee jongens (De la Cruz en Burgaudeau, red.), maar dat lukte niet. Op de slotklim gaf ik alles wat ik had, maar dit was alles wat ik had. Woods bewees vandaag dat hij de sterkste was.”

Het was dus Mohoric’ plan om te anticiperen. “In een rechtstreeks duel tegen de betere klimmers had ik geen kans gehad. Alleen als ze achter ons waren stilgevallen, niet samen hadden gewerkt, was het mogelijk geweest. Maar het is wat het is”, aldus de 28-jarige renner, die wel genoot van de beklimming van de Puy de Dôme. “Vooral de laatste vier kilometer waren mooi.”

