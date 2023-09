dinsdag 12 september 2023 om 18:44

Mas ziet opnieuw dominant Jumbo-Visma: “Moeilijk om tegen deze ploeg op te boksen”

Enric Mas wist vandaag dan wel zijn vijfde plaats in het algemeen klassement te behouden, de Spanjaard kon opnieuw geen vuist maken tegen Jumbo-Visma. “Net zoals de voorgaande ritten is het heel moeilijk om tegen Jumbo-Visma op te boksen”, zei hij na afloop voor de camera van Eurosport.

Op de slotklim (4,8 km aan 8,8%) naar Bejes zat de kopman van Movistar al snel geïsoleerd, wat toch in schril contrast staat met ploegen als Jumbo-Visma, UAE Emirates en Bahrain Victorious. “We hebben een hele goede ploeg voor het vlakke, maar er is niemand om mij bergop nog te ondersteunen. Het was vandaag niet mogelijk om voor de ritzege te strijden. Het is verder ook gewoon erg moeilijk om tegen Jumbo-Visma op te boksen.”

Mas bleek niet in staat om de aanval van Jonas Vingegaard te pareren, die vervolgens solo naar de overwinning reed. “Vingegaard is een winnaar en bergop gewoon bijzonder sterk. Ik wilde op een gegeven moment versnellen, maar net op dat moment ging Primoz Roglic al aan. Net als João Almeida.”

“Ik slaagde er dan wel in om te reageren op Roglic, maar Vingegaard pakt vandaag een minuut. Dat is wel jammer.” In het algemeen klassement kijkt Mas nog altijd tegen een achterstand aan van drie minuten op leider Sepp Kuss. De Spaanse klimmer zal ongetwijfeld nog hopen op een podiumplaats, maar moet dan wel 1:29 goedmaken op Roglic, de voorlopige nummer drie in de stand.