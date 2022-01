Martin Salmon (24) houdt wielercarrière voor bekeken

Martin Salmon zien we volgend jaar niet meer terug in het wielerpeloton. De 24-jarige Duitser heeft namelijk besloten om afscheid te nemen als profwielrenner. Salmon koerste sinds 2017 voor Team DSM: eerst voor de beloftenploeg, daarna twee jaar voor het WorldTeam.

Salmon, die als junior enkele mooie uitslagen wist te boeken in gerenommeerde wedstrijden, kreeg in de wintermaanden van 2019 de kans om prof te worden bij Team DSM. In zijn eerste seizoen bij de profploeg won de Duitser het bergklassement in de Tour du Limousin en reed hij zijn eerste grote ronde met de Vuelta a España, waar hij in het begin van de derde week vroegtijdig de remmen dichtkneep.

Twee jaar op WorldTour-niveau

In zijn tweede profjaar was een derde plek in de vierde etappe van de PostNord Danmark Rundt zijn grootste uitschieter. Salmon wist echter geen onuitwisbare indruk achter te laten op WorldTour-niveau en dus besloot Team DSM goed twee maanden geleden zijn aflopende contract niet te verlengen.

Salmon liet toen nog in het midden of hij zijn carrière überhaupt zou voortzetten, maar inmiddels is er wel duidelijkheid: de coureur heeft op amper 24-jarige leeftijd besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen. “Voor zover ik weet was fietser een van mijn eerste woorden. Ik heb het genoegen gehad om wielrennen te bestempelen als mijn baan, maar nu neem ik er afscheid van”, laat Salmon weten via Instagram.