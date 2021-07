Martijn Jaspers volgt Raymond van der Biezen op als bondscoach BMX

Na afloop van goudenrace van BMX’er Niek Kimmann kondigde de huidige bondscoach Raymond van der Biezen vandaag zijn vertrek aan. Hij zal worden opgevolgd door Martijn Jaspers, is bevestigd aan WielerFlits.

Van der Biezen, zelf ex-prof BMX’er, was sinds mei 2019 de bondscoach van de Nederlandse BMX-ploeg, daarvoor diende hij ruim een jaar als assistent-bondscoach onder zijn voorganger Bas de Bever. Onder zijn leiding reden Laura Smulders in 2018 en Twan van Gendt in 2019 naar de wereldtitels. Van der Biezen zegt nu te kiezen voor zijn gezin.

Hij zal worden opgevolgd door Martijn Jaspers. Net als Van der Biezen groeide hij op met de BMX-fiets. Tussen 2010-2016 was hij prof met een vierde plaats op het WK (2013) en een bronze plak op het EK 2014 als hoogtepunten. In 2013 behaalde hij met een zevende plek zijn hoogste positie op de wereldranglijst.

Na zijn profloopbaan richtte de 34-jarige Jaspers zich op een carrière als coach. Hij is verbonden aan Team Oegema-Fieten, de BMX-ploeg van onder meer Twan van Gendt. Wanneer Jaspers in dienst zal treden als bondscoach is niet bekend.