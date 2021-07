Bondscoach Van der Biezen zwaait af na goud Kimmann: “We hebben iets moois neergezet”

Raymon van der Biezen heeft zijn laatste wedstrijd als BMX-bondscoach gehad. Na het goud van Niek Kimmann en brons voor Merel Smulders maakte de bondscoach bekend ermee te stoppen. “De keuze komt deels vanuit mezelf, deels vanuit de bond”, vertelt hij bij de NOS.

“Er is een bepaalde visie. Ik geef voorkeur aan mijn gezin. Ik ga verder als vertegenwoordiger”, legt de 34-jarige Van der Biezen uit. “We hebben iets hartstikke moois neergezet. En ik hoop dat dat wordt voortgezet. Of ik het wel los kan laten? Daar gaan we achterkomen. Het is een passie.”

Met tranen in zijn ogen vertelt de bondscoach over het succes van zijn pupillen. “Hoe dit is? Fantastisch. Niek leek na een valpartij eerder in de week te zijn uitgeschakeld, maar we hebben er met het team alles aan gedaan om hem weer op de been te krijgen. Wonder boven wonder presteert hij nu dit. Hij leek wel superman.”

Ook voor Smulders is hij blij. “Blij dat het is gelukt. Net als haar grote zus heeft ze brons gehaald. Dat is fantastisch voor de BMX-sport. We zijn ontzettend blij met deze resultaten”, eindigt hij.”