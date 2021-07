Olympische Spelen: BMX’er Niek Kimmann verovert goud ondanks scheurtje in knie

BMX’er Niek Kimmann heeft met een scheurtje in zijn knieschijf de olympische titel in Tokio veroverd. De Nederlander kwam in de finale snel aan leiding en gaf die niet meer uit handen. Het zilver was er voor de Brit Kye White en de Colombiaan Carlos Alberto Ramírez Yepes pakte het brons.

Kimman raakte afgelopen maandag geblesseer toen hij tijdens een training in botsing kwam met een official die plotseling de BMX-baan overstak. Bij die klap liep hij een scheurtje op in zijn knieschijf.

De 25-jariger BMX’er gaf donderdag in voorrondes aan wel wat last te hebben van de kwetsuur, maar daar was vandaag op de finaledag weinig van terug te zien. In de drie halve finale finales werd hij eerste, derde tweede. De grote finale won hij met overmacht wat hem een gouden olympische medaille opleverde.

Twan van Gendt en Joris Harmsen die ook namens Nederland meededen werden al in de halve finales uitgeschakeld.

Kimmann stond vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ook in de finale, maar moest toen genoegen nemen met een zevende plek. Jelle van Gorkom pakte destijds zilver. De Amerikaanse titelverdediger Connor Fields kwam in de halve finales zwaar ten val en werd met een brancard van de baan gedragen en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.